Spanje test vierdaagse werkweek op grote schaal uit

Spanje steekt 50 miljoen euro in een grootschalige test met een vierdaagse werkweek, om te kijken wat de economische impact ervan is. Daarvoor gaat de Spaanse overheid honderden bedrijven om vrijwilligers vragen. De regering van de Spaanse premier Pedro Sánchez heeft ingestemd met een test die drie jaar gaat duren.

Het idee voor de kortere werkweek komt van een kleine linkse partij, Más País, die de Spaanse regering heeft weten te overtuigen om een werkweek van 32 uur in te stellen en dat experiment te beoordelen. Partijleider Íñigo Errejón verwacht dat 200 werknemers zich vrijwillig zullen aanmelden. Het project moet in de herfst van start gaan.

Errejon riep al voor het uitbreken van de coronapandemie op tot korter werken. ‘In de afgelopen 100 jaar hebben we meer geproduceerd in minder arbeidsuren, maar deze mogelijkheid tot meer produceren dankzij technologie heeft niet geleid tot meer vrije tijd voor mensen’, aldus Errejon in een interview. Volgens Errejon is er nu meer kans voor een kortere werkweek in Spanje. De crisis heeft volgens hem laten zien dat er meer flexibiliteit op de werkvloer mogelijk is.

Tegenstanders van het plan vrezen dat Spaanse bedrijven, die door een hoge werkloosheid in het land en weinig productiviteit al niet heel concurrerend waren, door het plan nog minder gaan concurreren met andere Europese bedrijven. Ook zijn de tegenstanders kritisch dat de bedrijven alleen een kortere werkweek kunnen invoeren met geld van de overheid.

Ook in andere landen wordt geëxperimenteerd met een kortere werkweek. Zo kondigde multinational Unilever al aan een proef te doen in Nieuw-Zeeland en overweegt Japan een extra vrije dag voor werknemers. Het Duitse technologiebedrijf Awin schroefde het aantal werkuren vorig voorjaar terug, terwijl het de salarissen gelijk hield. Volgens het bedrijf zijn de verkopen en de betrokkenheid van de werknemers omhoog gegaan en zijn ook de klanten meer tevreden.