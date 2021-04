Standard zet scheve situatie nog helemaal recht tegen AA Gent

Standard heeft voor het eerst sinds 24 januari (3-2 tegen Charleroi) nog eens de drie punten gepakt. De Rouches kwamen in de eerste helft wel op achterstand via Castro-Montes, maar in de tweede helft draaiden Muleka en Balikwisha de situatia helemaal om. De Buffalo’s doen zo een slechte zaak met het oog op Play-Off 2, terwijl Standard zijn kansen gaaf houdt.

Zonder de geblesseerde Klauss begon Standard zonder zijn topspits aan de belangrijke match tegen Gent. Leye opteerde voor een 4-3-3, met onder andere de jonge Sissako centraal achterin. De wedstrijd begon afwachtend, maar naarmate de match vorderde kregen we toch wat kansen te zien. Net voor het kwartier kwam Yaremchuk voor het eerst in schietpositie, maar de Oekraïner miste zijn schot. Twee minuten later was het aan de overkant wel bijna prijs: een voorzet van Siquet schoot door tot bij Lestienne, maar hij vond de paal op zijn weg.

Beide ploegen wilden er wel iets van maken, maar een overvloed aan balverlies zorgde voor een matige wedstrijd. Gelukkig had het slotkwartier toch nog wat spektakel in petto. Eerst kon Muleka zijn schot niet kadreren, nadien had Kums - net als vorig jaar op Sclessin - een wereldgoal in gedachten, maar zijn schot spatte uiteen op de paal.

Bodart van held naar antiheld

We leken af te stevenen op een brilscore aan de rust, maar in de 35ste minuut ging bij Sissako het licht uit: de 20-jarige verdediger wachtte te lang met wegwerken, en trapte dan Nurio aan in de zestien: penalty. Yaremchuk schaarde zich achter de bal, maar hij schoot te zwak op Bodart.

Gent rook bloed, en nog geen vijf minuten na de gestopte penalty ging Nurio opnieuw onderuit na een duel met Bodart. Laforge wou niet weten van een tweede penalty, maar na een VAR-interventie herzag hij toch zijn beslissing. Na de misser van Yaremchuk zag Castro-Montes zijn kans schoon, maar ook zijn penalty werd gestopt door Bodart. Gelukkig voor Gent ging de rebound wel binnen, en dus trokken beide teams met een 0-1 tussenstand naar de kleedkamers.

Standard op en over Gent in tweede helft

Standard moest komen in de tweede helft, maar echte kansen vloeiden daar aanvankelijk niet uit voort. Integendeel, het mocht zich zelfs gelukkig prijzen dat Gent zijn counters niet goed uitspeelde: Depoitre miste twee uitgelezen mogelijkheden om de voorsprong te verdubbelen, en ook Yaremchuk kon zijn schot niet kadreren. Tussendoor claimde ook Standard een penalty na een handsbal van Nurio, maar Laforge en de VAR gaven geen krimp.

Standard bleef druk uitoefenen, en in de 65ste minuut werd het daarvoor beloond: Siquet pakte opnieuw uit met een goede voorzet, en Muleka werkte aan de eerste paal in doel. Standard krikte zijn niveau stevig op, en amper een minuut na de gelijkmaker was de situatie bijna volledig omgedraaid, maar Bastien schoot in het zijnet. Een kwartier voor tijd zorgde Michel-Ange Balikwisha dan toch voor de verlossing, na een knap doelpunt op aangeven van de ingevallen Carcela. In het slot kreeg Standard nog 3 enorme mogelijkheden op 3-1, maar Mueka en Amallah konden niet scoren. Op een dramatisch schot van Bezus na speelde Gent nagenoeg niets meer klaar, en zo houden de Luikenaars de punten thuis.

Standard springt dankzij de overwinning over Gent naar de achtste plaats, terwijl de Buffalo’s moeten tevreden zijn met een tiende plek. De troepen van Vanhaezebrouck pakken in de laatste 2 wedstrijden best nog zoveel mogelijk punten, want Play-Off 2 missen zou een echte blamage zijn.