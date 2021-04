Nina Sterckx verovert brons op EK gewichtheffen

Nina Sterckx heeft zondag op het EK gewichtheffen in de Russische hoofdstad Moskou het brons veroverd in de klasse tot 55 kilogram.

De 18-jarige Sterckx noteerde in de snatch (trekken) bij haar derde poging 88 kilogram, waarmee ze in de tussenstand op de vijfde plaats stond. In de Clean & Jerk (stoten) kwam ze bij haar derde poging tot 109 kilogram, goed voor de vierde plaats in dat onderdeel. Met een totaalscore van 197 kilogram veroverde Sterckx uiteindelijk het brons. De Oekraïense Kamila Konotop (208 kg) ging met het goud aan de haal, voor de Russin Svetlana Ershova (200 kg).

Annelien Vandenabeele (75 en 94 kg) eindigde met een totaal van 169 kilogram als vijftiende.