Van Vleuten wint Ronde voor vrouwen na indrukwekkende solo

Annemiek van Vleuten heeft voor de tweede keer in haar carrière de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen gewonnen. De Europese kampioene, woensdag ook al winnares in Dwars door Vlaanderen, kwam solo aan in Oudenaarde nadat ze wegreed op de Paterberg. Lisa Brennauer en Grace Brown vervolledigden het podium, Lotte Kopecky kon niet meestrijden om winst nadat ze pech kende voor de laatste passage op de Oude Kwaremont.

Lotte Kopecky tornde de Belgische hoop in een Ronde van Vlaanderen met een pak favorieten. De nummer drie van vorig jaar moest het onder meer opnemen tegen titelverdediger Chantal van den Broek-Blaak, wereldkampioene Anna van der Breggen, Europees kampioene Annemiek van Vleuten en Marianne Vos, vorige zondag nog fraai winnares in Gent-Wevelgem. En er waren nog wel meer kapers op de kust.

Kort na het startschot was de eerste vlucht een feit: Fien Van Eynde en Mieke Kröger trokken ten aanval. Heel lang bleef het duo niet voorop. Femke Markus, Rozanne Slik, Amber Aernouts, Inga Cesuliene en Emilie Moberg reden vervolgens weg, maar dat vijftal werd na het driegangenmenu Katteberg-Holleweg-Edelare terug opgeslokt. Op de volgende hellingen bleef het vervolgens opmerkelijk kalm.

Van Vleuten op de Kanarieberg

Pas op Berg ten Houte ging het tempo nog eens stevig de hoogte in, maar niemand reed weg. Op de Kanarieberg ging Van Vleuten vervolgens aan de boom schudden, maar de Europese kampioene kon geen gaatje slaan. Een pak rensters gingen door het hoge tempo wel overboord. Daarbij ook Jolien D’hoore, die haar laatste Ronde van Vlaanderen reed. Een groepje van zo’n 15 rensters kon wel mee met Van Vleuten.

Vlak voor de Taaienberg ging de Franse kampioene Audrey Cordon-Ragot ervandoor. Veel speelruimte kreeg de Française niet, tot het tempo bij de achtervolgende groep plots stokte. Soraya Paladin ging dan maar alleen op zoek naar Cordon-Ragot. Ook Cecilie Uttrup Ludwig probeerde het, maar zij kwam niet weg. Ook Paladin waaide terug.

Kopecky uitgeschakeld

Lotte Kopecky Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Intussen werd Lotte Kopecky in stelling gebracht voor de laatste twee hellingen, de Oude Kwaremont en Paterberg. Maar vlak voor de Kwaremont sloeg het noodlot toe bij de Belgische kampioene: materiaalpech. Kopecky kreeg meteen de fiets van ploegmate Paladin aangereikt, maar kon niet meer voorin terugkeren.

Bij de leidsters zette wereldkampioene Van der Breggen intussen door op de Kwaremont. Enkele vrouwen glipten mee, maar daar was Marianne Vos niet bij: de winnares van Gent-Wevelgem ging overboord. Demi Vollering reed vervolgens weg en kreeg Van Vleuten achter zich aan.

Op de Paterberg trok Van Vleuten door vanaf de voet. De Europese kampioene stampte zich een weg naar de top en kwam met een paar seconden voorsprong boven. Een zevental moest achtervolgen: Van der Breggen, Vollering, Uttrup Ludwig, Elisa Longo Borghini, Brodie Chapman, Lisa Brennauer en Grace Brown.

De voorsprong van Van Vleuten was niet groot, maar in de achtervolging lag het tempo gewoon niet hoog genoeg. De 38-jarige Europese kampioene reed beetje bij beetje verder weg en kwam solo aan. Het is haar tweede zege in de Ronde van Vlaanderen: de eerste keer was exact 10 jaar geleden. De sprint van de achtervolgende groep werd gewonnen door Brennauer, voor Brown.

Van Vleuten: “Ronde stond al jaren met rood omcirkeld”

“Ik had hier al zoveel jaren op gehoopt, en nu viel het allemaal op z’n plek”, zei winnares Annemiek van Vleuten in het flashinterview. “Met de ploeg gingen we echt vroeg koersen. Op de Kanarieberg ging ik al, maar daar was er best veel tegenwind. Ik dacht ’dit is niet goed’, en dus stopte ik. Daardoor zijn wel enkele mensen uitgeschakeld. Andere ploegen deden ook goed mee, dus het was echt een mooie koers. En dat is vaak in mijn voordeel.”

“Of het op de Paterberg alles of niets was? Ja, ik weet dat er daarna niks meer komt. Ik wilde die ook als eerste op”, legt Van Vleuten uit. “Ik hou meer van de langere klimmen, dus ik twijfelde of ik op de Kwaremont over Anna van der Breggen heen moest gaan. Maar ik dacht ‘laat ik nu een keer het initiatief niet nemen’. Ik zat met overschot, dus ik wilde ervan profiteren.”

Van Vleuten bereidde zich speciaal op Tenerife voor op de Ronde. “Deze koers stond al jaren met rood omcirkeld in de agenda. De Trofeo Alfredo Binda heb ik overgeslagen om hier en in het Ardense drieluik goed te zijn. Ik krijg soms wel eens de vraag wanneer ik ga stoppen, maar ik vind het nog steeds heel mooi. Helemaal bij de ploeg die ik nu heb gevonden. Bij de andere ploegen had ik het ook naar mijn zin, maar zo hou ik het leuk voor mezelf. Dit geeft me ook nieuwe energie om met de ploeg goede resultaten te behalen.”

Lotte Kopecky: “Ketting viel eraf”

Lotte Kopecky leek mee te gaan strijden om winst in de Ronde, tot ze materiaalpech kende aan de Oude Kwaremont. “Mijn ketting viel eraf en al schakelend ze opleggen lukte niet. Dus heb ik van fiets gewisseld met een ploeggenote. Maar het was op een cruciaal moment, ik moest daar vooraan zitten. Het gat was gemaakt en terugkeren was onmogelijk. Ik had echt goede benen, ik kan mezelf niks verwijten. Ook de ploeg reed prima. Het is een kans die weg is, maar ooit zal het wel eens meezitten, zeker?””

