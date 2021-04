Akkoord over bijkomende steun voor Air France

Er is een ‘principeakkoord’ met de Europese Commissie over een nieuwe kapitaalinjectie in de Franse luchtvaartmaatschappij Air France. Dat heeft de Franse minister van Economie Bruno Le Maire zondag aangekondigd. De maatschappij zal in ruil wel een aantal start- en landingsrechten (zogenoemde slots) moeten opgeven op de Parijse luchthaven Orly.