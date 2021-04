Michel brengt bezoek aan Libië

Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, is zondag gestart aan een bezoek aan Libië. Het land in het noorden van Afrika probeert een decennium van chaos en instabiliteit achter zich te laten.

De Libische autoriteiten hebben geen details vrijgegeven over het programma van het bezoek. In Libië is nu een eenheidsregering aan de macht, die de weg moet voorbereiden naar nationale verkiezingen in december.

‘Ik ben naar Tripoli gekomen op een moment van hoop en uitdagingen’, tweette Michel vanuit de Libische hoofdstad. Hij sprak er met premier Abdoel-Hamid Mohammed Dbeibeh en minister van Buitenlandse Zaken Najla al-Mangoush. ‘De Europese Unie staat aan de zijde van het Libische volk en zijn nieuwe leiders. We staan klaar om onze steun uit te breiden voor een verenigd, stabiel en welvarend Libië’, aldus nog Michel.

De Belg voegde nog toe dat de EU-ambassadeur in de loop van de komende weken zal terugkeren naar Tripoli. En hij kondigde een gift aan van 50.000 coronavaccins aan Libië. Dat ontving zondag overigens een allereerste lading coronavaccins: 100.000 dosissen van het Russische vaccin Spoetnik V.

Dbeibeh en al-Mangoush maken deel uit van een interim-regering die de overgang in goede banen moet leiden tot nationale verkiezingen in december. De nieuwe regering vervangt zowel de regering in Tripoli, die gesteund werd door de Verenigde Naties, als de rivaliserende regering onder leiding van krijgsheer Khalifa Haftar in Benghazi.

Een tiental dagen geleden waren ook al de ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk en Duitsland in Libië. De bezoeken gelden als een feitelijke erkenning van de nieuwe Libische regering door het Westen. De komende dagen worden onder anderen ook de Griekse en de Italiaanse premier in het land verwacht.