Meer dan honderd Engelsen opgepakt bij betogingen tegen nieuwe politiewet

‘Kill the Bill’. Met die strijdkreet werd er tijdens het weekend op verschillende plaatsen in Engeland betoogd tegen een nieuwe politiewet. Er werden meer dan honderd mensen opgepakt.

De betogingen in onder meer Londen, Newcastle, Birmingham en Bristol verliepen grotendeels zonder problemen, maar in de Britse hoofdstad werden 107 mensen opgepakt, zo deelde de Londense politie zondag mee. Zij werden gearresteerd omdat ze de coronamaatregelen schonden of de politiebevelen niet opvolgden. In Bristol werden zeven mensen opgepakt.

De nieuwe wet zou de politie in Engeland en Wales meer bevoegdheden geven om vreedzame betogingen te beteugelen, bijvoorbeeld als die als te luid worden beschouwd of als overlast voor de gemeenschap. De regering reageert met de wet op betogingen voor het klimaat of nog tegen racisme, waarbij vorige zomer een standbeeld van een slavenhandelaar werd neergehaald in Bristol.

Volgens critici druist de wet in tegen het recht op vrije meningsuiting en vreedzaam protest.