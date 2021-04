Paus Franciscus heeft zondag tijdens zijn traditionele paasboodschap de internationale gemeenschap opgeroepen om de coronavaccins te delen met de armste landen.

De paus riep de internationale gemeenschap op tot een gezamenlijk engagement om vaccins te delen, ‘in het bijzonder met de armste landen’, aldus de paus in zijn homilie.

Door de coronapandemie is dit het tweede jaar op rij dat de paasviering wordt gevierd in de Sint-Pietersbasiliek in aanwezigheid van een beperkt aantal mensen, in plaats van de tienduizenden gelovigen die normaal in de basiliek en buiten op het Sint-Pietersplein de viering en de zegen bijwonen. Nu was het plein leeg. Na de misviering sprak paus Franciscus de traditionele zegen ‘Urbi et Orbi’ uit.

Behalve zijn oproep om vaccins te delen, noemde de paus het ook schandalig dat in de huidige gezondheidscrisis er nog steeds gewapende conflicten zijn en geld wordt uitgegeven aan wapens.