Winnaar Asgreen: ‘Reden perfecte race’

Kasper Asgreen prijst zijn ploegmaats voor het rijden van de ‘perfecte wedstrijd’. Topfavoriet Wout van Aert zocht na afloop geen excuses: ‘Ik was niet goed genoeg’.

‘Ja, ik voelde me goed in de laatste kilometers en zette alles op alles in de sprint’, aldus de winnaar. ‘Ik wou zo lang mogelijk in het wiel blijven van Van Der Poel en dan wou ik aanvallen. Ik hoorde dat we 30 seconden voor stonden, zo kon ik speculeren op de winst. Het was een harde race en we zaten allebei op onze limiet.’

‘Het is een ongelofelijk gevoel , Rolf Sörensen - de winnaar van de Ronde 24 jaar geleden - heeft me tips gegeven. We reden een perfecte race, grote dank aan Tom en Wilfried in de auto. Zij hebben de race goed voorbereid en het is een eer om in dit team te zitten.’

Mathieu Van der Poel Foto: BELGA

Van der Poel: ‘Ontzettend ontgoocheld, maar ik kan me hierbij neerleggen’

Dit keer moest Mathieu Van der Poel genoegen nemen met de tweede plek. ‘Ik ben uiteraard ontzettend ontgoocheld. Ik had graag mezelf opgevolgd, maar ik kan me er wel bij neerleggen omdat ik op waarde word geklopt door iemand die sterker is. Na 260 kilometer is zo’n sprint niet hetzelfde als na 200 kilometer. Ik voelde dat ik op mijn limiet zat en onderweg voelde ik dat Asgreen heel sterk was. Op de klimmen had hij het beste antwoord op mijn aanvallen. Hij is zeker de verdiende winnaar.’

‘Asgreen en ik hadden vrij snel door dat we elkaar nodig hadden om naar de finish te rijden. Hij maakte er nooit een punt van om samen naar de finish te rijden, wat ook wel aangeeft dat hij vertrouwen heeft in zijn sprint. Als hij zich niet goed voelt, gaat hij niet met mij naar de meet rijden.’

Wout Van Aert Foto: BELGA

Van Aert: ‘Niet goed genoeg’

Wout van Aert moest op de Oude Kwaremont Van der Poel en Asgreen laten gaan. Hij werd uiteindelijk zesde. ‘Geen excuses, ik was niet goed genoeg’, aldus de gedoodverfde favoriet.

‘Ik had al snel in de gaten dat Asgreen en Mathieu de twee beste in de koers waren’, aldus Van Aert. ‘Bij de laatste passage op de Oude Kwaremont kon ik niet meer volgen. Ik voelde mijn benen leeglopen. De Paterberg nog eens naar boven rijden, was echt strompelen. Het enige waar ik nog kon aan denken was: dat ik maar zo snel mogelijk binnen ben.’

‘Ik het niet het gevoel dat ik wilde hebben. Vanaf de tweede keer Oude Kwaremont voelde ik al dat ik geen overschot had. Het is niet dat ik iets verkeerd gedaan heb, de benen waren gewoon niet goed genoeg. Ik belandde uiteindelijk in een groepje met mannen waarvan ik de laatste weken duidelijk de betere was, en nu niet meer. Dit moet ik nu even laten bezinken en uitrusten richting Brabantse Pijl en de Amstel.’

‘Dat Kasper wint van Mathieu? Ik heb de sprint nog niet gezien op tv maar na zo’n lange koers kan alles gebeuren. En Asgreen is gewoon een fantastische coureur.’

Alaphilippe en Lampaert Foto: Foto Marc Van Hecke

Lampaert en Alaphilippe in koor: ‘Kasper was indrukwekkend’

‘Het was een slopende editie’, aldus Yves Lampaert, ploegmaat van winnaar Asgreen. ‘Tot aan Koppenberg zat ik mee, maar dan plots ontstonden twee, drie groepen en ik belandde in de derde groep. Vanaf dan zat ik eigenlijk nooit meer in koers. Nee, superbenen had ik niet. Asgreen was wel indrukwekkend: het is ook niet de eerste keer dat hij toont hoe sterk dat hij is. Het gebeurt ook wel vaker dat de winnnaar van de E3 ook de winnaar van de Ronde wordt.’

Ook Julian Alaphilippe was onder de indruk van de winnaar. ‘Kasper was indrukwekkend’, aldus de wereldkampioen. ‘Hij deed het perfect. We wilden winnen met de ploeg, dus ik ben blij voor ons en voor Kasper: hij verdient dit.’