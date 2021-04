Asgreen klopt Van der Poel in eindsprint Ronde van Vlaanderen

Kasper Asgreen heeft de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Hij versloeg titelverdediger Mathieu van der Poel in een razend spannende sprint in Oudenaarde. Greg Van Avermaet versloeg Jasper Stuyven in een sprint met twee voor de laagste podiumplaats. Sep Vanmarcke en Wout van Aert, die aanvankelijk mee was met Asgreen en Van der Poel maar loste op de Oude Kwaremont, kwamen als vijfde en zesde binnen.

Twee Rondes van Vlaanderen op een half jaar tijd. Door corona kan het zomaar. Amper vijfenhalve maand na de heroïsche tweestrijd tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert stond het peloton opnieuw aan het vertrek voor een helse tocht van 254,3 kilometer naar Oudenaarde.

Van Aert, vorig jaar met centimeters verschil tweede, won een week geleden Gent-Wevelgem en stond als topfavoriet aan de start. Verder waren er vooral een hoop vragen. Zou titelverdediger Mathieu van der Poel wel in orde zijn na zijn offday in Dwars door Vlaanderen woensdag? Kon wereldkampioen Julian Alaphilippe revanche nemen voor die vreemde val vorig jaar? Of zou dan toch iemand buiten de ‘Grote Drie’ zegevieren in de Vlaamse Ardennen? De lijst met gevaarlijke outsiders was alvast groot.

Twee Belgen in kopgroep

Van der Poel, Van Aert en Alaphilippe bij de start in Antwerpen. Foto: BELGA

‘Heeren, vertrekt!’: de fameuze woorden werden uitgesproken door Antwerps burgemeester Bart De Wever, die om 10 uur de koers op gang schoot. Enkele kilometers verderop volgde de officiële start, en het ging meteen hard. Er waren enkele pogingen zonder succes, maar na een goede 10 kilometer werd de vlucht van de dag gevormd.

Een vijftal koos het hazenpad, met daarbij de Belgen Jelle Wallays (Cofidis) en Fabio Van den Bossche (Sport Vlaanderen - Baloise). Zij kregen Stefan Bissegger (EF Education - Nippo), Mathijs Paasschens (Bingoal - Pauwels Sauces - WB) en Mathias Norsgaard (Movistar) mee. Daar kwamen een paar kilometer later nog Nico Denz (Team DSM) en Hugo Houle (Astana - Premier Tech) bij.

Drie diskwalificaties

Het peloton gaf zijn zegen aan de zeven. En dus was er tijd voor wat mooie exploten. Zo stopten Greg Van Avermaet ( AG2R-Citroën ) en Tom Van Asbroeck (Israel Start-Up Nation) even om hun gezin te begroeten. Een minder fraai moment was de diskwalificatie van Otto Vergaerde (Alpecin - Fenix) en Yevgeniy Fedorov (Astana - Premier Tech). De twee deelden wat duwtjes aan elkaar uit nadat de eerste vijf renners van de kopgroep weggereden waren, en werden daarvoor streng bestraft.

Vergaerde en Fedorov zouden overigens niet de enigen zijn die uit de wedstrijd gezet werden. 100 kilometer verderop zou ook Michael Schär gediskwalificeerd worden. De Zwitserse ploegmaat van Greg Van Avermaet en Oliver Naesen gooide zijn drinkbus weg op een plaats die daar niet voor aangewezen was. Het eerste slachtoffer van de nieuwe UCI-reglementen daarrond was een feit.

De zeven koplopers trokken zich weinig aan van de polemieken achterin. Zij stoomden gretig door en verzamelden een maximale voorsprong van om en bij de 12 minuten. Jumbo - Visma en Elegant - Quick-Step meldden zich wel aan kop van het peloton met respectievelijk Edoardo Affini en ‘El Tractor’ Tim Declercq, maar zij reden niet echt door.

Pas na een tussenspurtje voor de eerste beklimming van de Oude Kwaremont, net voor halfweg koers, ging het tempo écht de hoogte in. Dat zou ook niet meer zakken door de snelle opeenvolging van beklimmingen en kasseien. De Muur van Geraardsbergen ontbrak, maar de Kortekeer, het duo Eikenberg-Wolvenberg, de Holleweg, Karel Martelstraat, de Molenberg en vervolgens ook de Berendries en Valkenberg waren wel van de partij.

Lekke banden en valpartijen

Davide Ballerini Foto: BELGA

Op 110 kilometer van de finish trok Tim Declercq voor het eerst het gashendel open. De troepen van Elegant - Quick-Step en Alpecin-Fenix nestelden zich op de voorposten van het peloton. Ook Davide Ballerini, eind februari nog winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad maar vandaag een knecht in de blauwe armade van Elegant - Quick-Step, deed zijn duit in het zakje op de Molenberg. En het hoge tempo zorgde voor slachtoffers: oud-wereldkampioen Mads Pedersen, in 2018 tweede in de Ronde, ging genadeloos overboord op de Valkenberg.

Door het beukwerk in het peloton slinkte de voorsprong van de zeven koplopers intussen zienderogen: op 80 kilometer van de finish hielden zijn nog drie minuten over. Er vielen inmiddels ook al een pak lekke banden te noteren. Ook valpartijen waren er bij de vleet: zo smakte Nils Eekhoff aan hoge snelheid tegen het asfalt, maar zonder erg.

Op een goede 60 kilometer van de streep werd het peloton plots volledig ontregeld door een massale valpartij. Onder meer Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen en Tim Declercq raakten daarbij betrokken, terwijl Mathieu van der Poel na Vergaerde ook ploegmakkers Silvan Dillier en Oscar Riesebeek kwijtspeelde. Even later gingen ook Joris Nieuwenhuis (Team DSM) en Alexander Edmondson (Team BikeExchange) tegen de grond.

Ook bij de tweede passage op de Oude Kwaremont liep het zowaar mis: outsider Stefan Küng, de Zwitserse kampioen, maakte van dichtbij kennis met de kasseien. Zo miste hij de schifting voorin, want Yves Lampaert (Elegant - Quick-Step) trok het gashendel open, nadien deelde Mathieu van der Poel een eerste prik uit. Ook op de Paterberg toonde de Nederlander zich, net als Tim Wellens (Lotto-Soudal).Telkens moest Wout van Aert, dan al geïsoleerd, het gaatje dichten.

Alaphilippe gaat op de Koppenberg

Helemaal voorin bleef intussen nog één vroege vluchter over: Stefan Bissegger. Op de monsterlijk steile Koppenberg ging wereldkampioen Julian Alaphilippe op zoek naar de sterke Zwitser, waardoor het scheurde in de groep der favorieten. Op de Taaienberg trok Kasper Asgreen vervolgens alle registers open. De Deense kampioen van Elegant - Quick-Step kreeg de Grote Drie mee: Alaphilippe, Van der Poel en Van Aert sloten aan, even later kwamen er met Marco Haller en Dylan Teuns ook twee mannen van Bahrain-Victorious bij.

Op de Kruisberg trokken Alaphilippe en Asgreen vervolgens door, terwijl Turgis alleen de oversteek maakte naar de zes leiders. Vervolgens ging Asgreen op de verrassing ervandoor: enkel Van der Poel en Van Aert konden de Deen bij de lurven grijpen.

Van Aert moest eraf op de Oude Kwaremont. Foto: Peter Malaise

Het trio werkte goed samen en reed weg van de andere favorieten. De derde en laatste passage op de Oude Kwaremont bleek echter het eindstation van Wout van Aert. Een snedige aanval van Mathieu van der Poel deed Van Aert de das om: de man van Jumbo-Visma moest eraf. Asgreen beet op de tanden en kon wel nog aansluiten, waardoor de Nederlandse en Deense kampioen samen richting de slothelling - de Paterberg - trokken.

Met z’n tweeën naar Oudenaarde

Op de Paterberg losten Van der Poel en Asgreen elkaar niet, terwijl Van Aert alles op alles zette om terug aan te sluiten. In de afzink van de laatste klim van de dag liet de Kempenzoon zich vervolgens inlopen door de achtervolgers, waar mooi volk bij zat: Vanmarcke, Stuyven, Van Avermaet, Van Baarle, Laporte, Benoot, Turgis, Sénéchal en Vermeersch waren allen nog mee. Asgreen en Van der Poel mochten niet lanterfanten, want het verschil bedroeg maar 25 seconden.

Van der Poel en Asgreen op weg naar de finish. Foto: BELGA

Jasper Stuyven en Greg Van Avermaet reden nog weg uit de achtervolgende groep. Ook Van Aert plaatste een demarrage, maar de twee koplopers zouden ze niet meer terugzien. Van der Poel mocht voor de tweede keer op rij sprinten om winst in Vlaanderens Mooiste, deze keer tegen Kasper Asgreen. Van der Poel leek de bovenhand te hebben, maar uiteindelijk bleek Asgreen de sterkste!

25 seconden achter Asgreen en Van der Poel won Greg Van Avermaet de sprint om de derde plek van Jasper Stuyven. Nog eens 25 seconden later won Sep Vanmarcke de sprint om de vijfde plek. Wout van Aert werd zesde, met Gianni Vermeersch stond er nog een vijfde Belg in de top zeven.

Uitslag Ronde van Vlaanderen:

1. Kasper Asgreen (Deceuninck - Quick-Step) in 6u02:01

2. Mathieu van der Poel (Alpecin - Fenix)

3. Greg Van Avermaet (AG2R - Citroën Team) +25”

4. Jasper Stuyven (Trek - Segafredo)

5. Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation) +50”

6. Wout van Aert (Jumbo - Visma)

7. Gianni Vermeersch (Alpecin - Fenix)

8. Florian Sénéchal (Deceuninck - Quick-Step)

9. Anthony Turgis (Total Direct Energie)

10. Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers)