Herman De Croo groet de Ronde van Vlaanderen dit keer mét mondmasker

Herman De Croo kwam in een storm van kritiek terecht toen hij in oktober geen mondmasker droeg toen de Ronde van Vlaanderen voor zijn woning in Brakel passeerde. Zes maanden later heeft de oud-politicus duidelijk bijgeleerd. De Croo stond met mondmasker langs het parcours om het peloton te groeten.

De beelden:

‘Ik heb een fout gemaakt en had inderdaad een mondmasker moeten dragen’, liet Herman De Croo destijds weten. Hij verklaarde dat hij gehaast was om de renners te zien en vergeten was zijn mondmasker uit zijn zak te halen. Hij erkende zijn fout en toonde zich bereid om een boete te betalen. Alexander De Croo stelde dat hij zijn vader zelf op de overtreding had gewezen.

De minnelijke schikking voor het overtreden van de mondmaskerplicht bedraagt 250 euro. De Croo was de enige die vorig jaar een boete kreeg voor het overtreden van de coronaregels langs het parcours van De Ronde, een fout waar hij zich dit jaar dus niet meer liet op betrappen.