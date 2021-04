Een Amerikaanse expeditie beelden gemaakt van het wrak van een Amerikaanse destroyer uit de Tweede Wereldoorlog, dat zich op bijna 6.500 meter diepte bevindt voor de kust van de Filipijnen. Het gaat om het scheepswrak waarvan geweten is dat het op het diepste punt ter wereld ligt.

‘We hebben net de diepste duik naar een wrak in de geschiedenis afgerond, om het belangrijkste wrak van de destroyer USS Johnston te vinden’, plaatste Victor Vescovo, stichter van de Texaanse onderneming Caladan Oceanic die de beelden maakte, woensdag op Twitter. Het wrak bevindt zich op een diepte van 6.456 meter, aldus Vescovo.

De locatie van de USS Johnston was al langer bekend, maar het was de eerste keer dat een bemanning erin is geslaagd de volledige site in kaart te brengen en te filmen, aldus de Amerikaanse zender CNN.

Tijdens twee afzonderlijke duiken van acht uur, door Vescovo met de duikboot DSV Limiting Factor uitgevoerd eind maart, kon Caladan Oceanic het wrak filmen, fotograferen en bestuderen.

Slag bij Samar

De destroyer is op 25 oktober 1944 gezonken bij de Slag bij Samar, een van de vier zeeslagen die gekend zijn als de Slag in de Golf van Leyte, een van de grootste gevechten in de geschiedenis van de maritieme oorlogsvoering. Die slag betekende ook het begin van het einde voor de Japanse marine in WOII. Van de 327 bemanningsleden hebben er 141 het overleefd, zo blijkt uit de archieven van de Amerikaanse marine.

Het wrak was al gelokaliseerd in de Filipijnenzee in 2019 door andere verkenners, maar het grote deel van het wrak bevond zich buiten het bereik van hun op afstand bestuurde duikboot.

Caladan Oceanic is gespecialiseerd in onderzeetechnologie.