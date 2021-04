De klokken nemen het mooie weer mee

Zondagnamiddag en -avond breekt de bewolking wat en blijft het droog. De maxima gaan van 5 tot 12 graden. Komende nacht krijgen we eerst opklaringen. Tegen de ochtend bereikt een regenzone de kust en de gebieden bij de Nederlandse grens. De minima bedragen 1 tot 6 graden, zo laat het KMI weten.

Maandagochtend regent het al aan de kust en in de gebieden nabij de Nederlandse grens. Op de Ardense hoogtes kan het zicht beperkt zijn door lage wolken. De neerslag breidt zich snel uit naar het zuidoosten en in Hoog­-België neemt de neerslag snel een winters karakter aan. Achter de neerslagzone trekken voorjaarsbuien het land binnen. Wanneer deze buien de Ardennen bereiken, vallen ze onder de vorm van smeltende sneeuw of soms zelfs sneeuw. Tegen de avond vallen ze er volledig onder de vorm van sneeuw en kan een sneeuwlaag ontstaan. Het is koud voor deze tijd van het jaar met maxima van 2 tot 8 graden.

Dinsdag is het wisselend tot zwaarbewolkt en vallen er opnieuw voorjaarsbuien met lokaal enkele donderslagen. In de Ardennen vallen enkele sneeuwbuien en ontstaat een laagje sneeuw dat blijft liggen. De meeste buien vallen in de noordoostelijke helft van het land. Het wordt erg fris voor de tijd van het jaar met waarden tussen 1 en 6 graden. Er staat een onaangename matige en aan zee vrij krachtige noordwestenwind met pieken tot 60 km/u.

Woensdag vallen er eerst nog enkele winterse buien, maar in de loop van de dag wordt het snel overwegend droog over het westen van het land en worden van daaruit de opklaringen breder. Het blijft fris met maxima van amper 7 graden in het centrum en ‘s morgens temperaturen rond het vriespunt. De soms vrij krachtige wind uit het westnoordwesten maakt het nog kouder.