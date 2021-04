Marc Van Ranst roept op om tijdens de Paasvakantie niet op vakantie of op familiebezoek te gaan naar Turkije. Ook niet via een omweggetje. Met meer dan 40.000 nieuwe besmettingen per dag en een totaal van bijna drie en een half miljoen besmettingen kampt Turkije met recordcijfers. Het land krijgt ook officieel een negatief reisadvies, maar wie een essentiële reis kan aantonen, zou er toch naartoe kunnen. Wie al vertrokken is, moet bij zijn terugkomst in quarantaine.