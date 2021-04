Er zijn beelden opgedoken van een groep jongeren die een feestje bouwen aan boord van een stilstaande trein. Ze dansen, springen en roepen. De NMBS onderzoekt het voorval.

‘Dit is duidelijk respectloos en onveilig gedrag. Er worden bijna geen mondmaskers gedragen en er worden zetels beschadigd. Dit is eigenlijk vandalisme’, zegt Bart Crols, woordvoerder van de NMBS. Hij vertelt dat de omstandigheden waarin dit incident kon plaatsvinden onderzocht worden. ‘Maar we veroordelen dit met klem. Dat is zeker.’

De beelden werden waarschijnlijk gemaakt in een treinstation in Louvain-la-Neuve. Het is nog niet duidelijk wanneer het incident precies plaatsvond, maar vermoedelijk gaat het om vrijdagavond.

‘De veiligheidsdiensten van de NMBS hebben hun handen al vol met de raamregels en dergelijke’, klinkt het bij spoorvakbond OVS. ‘Dit soort zaken komt daar nog eens bovenop. Het personeel zit erdoor.’ Zij wijzen ook op twee andere incidenten die plaatsvonden donderdag en vrijdag op de lijn Brussel-Gent. Daarbij sneuvelde een raam en werden er zetels vernield.

De vakbond schreef daarom zaterdag een open brief. ‘We zagen afgelopen dagen in het Terkamerenbos dat een heuse troepenmacht met agenten te paard en waterkanonnen nodig was om een meute jongeren, de maatregelen beu, in toom te houden. Dezelfde jongeren houden sinds enige tijd ook huis op onze treinen en in onze stations. Het reeds structureel onderbemand stations- en veiligheidspersoneel dreigt te worden geconfronteerd met situaties die het onmogelijk kan beheersen en regels die het onmogelijk kan handhaven. Dat personeel werkt ondertussen al een jaar in moeilijke omstandigheden en zit er compleet door’, staat er in die brief.