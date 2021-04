Engeland gaat deze maand coronapaspoort testen

Engeland wil deze maand beginnen experimenteren met een coronapaspoort om de samenleving te heropenen.

Een proef met coronapaspoorten moet nog deze maand van start gaan in het Verenigd Koninkrijk. De autoriteiten hopen dat door invoering van zo’n ‘paspoort’ in Engeland weer sportwedstrijden, conferenties en andere evenementen gehouden kunnen worden, berichten Britse media.

Britten moeten straks onder meer kunnen laten zien of ze gevaccineerd zijn en of ze recent een negatieve uitslag hebben gehad. Als burgers in de laatste zes maanden positief hebben getest, kan in zo’n paspoort ook worden opgetekend dat ze natuurlijke immuniteit hebben opgebouwd.

Mensen kunnen straks via een app of een certificaat aantonen dat ze gevaccineerd of negatief getest zijn. Het zou niet de bedoeling zijn dat mensen zo’n paspoort ook moeten laten zien om toegang te krijgen tot het openbaar vervoer of ‘essentiële’ winkels, zoals supermarkten. Gezondheidsdienst NHS zou het systeem nog aan het uitwerken zijn.

Het proefproject begint op 16 april bij een comedyshow in Liverpool en duurt tot medio mei. De plannen voor de invoering van een coronapaspoort liggen politiek gevoelig, ook binnen de partij van premier Boris Johnson. Critici willen voorkomen dat mensen door zo’n paspoortsysteem straks worden geweigerd bij sommige bedrijven of instellingen.

Ministers benadrukken volgens ITV dat nog wordt overlegd met experts over welke regels op termijn gaan gelden. Er moet bijvoorbeeld een uitzonderingspositie komen voor mensen die niet ingeënt kunnen worden. Ruim 31 miljoen Britten hebben ondertussen al wel een eerste prik gehad. Dat is bijna de helft van de bevolking.

De Britse regering kondigde ook een nieuw systeem aan voor mensen die naar het buitenland willen. Dat wordt omschreven als een ‘verkeerslicht’. Britten die naar ‘groene’ landen gaan hoeven na terugkeer niet in zelfisolatie, terwijl voor ‘oranje’ en ‘rode’ gebieden strengere regels gelden.

Welke kleur een land krijgt, hangt af van allerlei factoren. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar het percentage van de bevolking dat is ingeënt en de aanwezigheid van nieuwe coronavarianten. Het nieuwe systeem wordt mogelijk op 17 mei ingevoerd. Op dit moment geldt in het Verenigd Koninkrijk nog een verbod op niet-noodzakelijke reizen naar het buitenland.