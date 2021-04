Pasen ziet er ook dit jaar anders uit

Vandaag is het Pasen. Omdat paaszondag er voor het tweede jaar op rij anders uitziet, gaat de rooms-katholieke Kerk een stap verder om haar gelovigen te bereiken.

Nu een eredienst door maximaal 15 personen mag worden bijgewoond, zullen christelijke gelovigen de verrijzeniszondagsviering op Pasen voornamelijk van thuis uit volgen. ‘Maar daarom wordt het niet minder Pasen’, aldus de Belgische bisschoppen. Dinsdag riepen ze bij monde van de Bisschoppenconferentie van België op om alle kerkklokken op Pasen om 12 uur ‘s middags te laten luiden. Zo willen ze al wie slachtoffer is van het coronavirus, wie die slachtoffers omringt en wie onvermoeibaar blijft vechten een hart onder de riem steken. ‘Meer dan ooit brengt de paasboodschap in deze moeilijke tijd hoop en toekomst. Jezus overwint de dood. Het leven krijgt het laatste woord’, klonk het.

Het Vaticaan lanceert op Pasen dan weer twee nieuwe Youtube-kanalen, waar de catecheses tijdens de openbare audiënties op woensdag en het angelusgebed op zondag in de Engelse en Italiaanse gebarentaal te volgen zijn. Zo wil het Vaticaan de homilieën en de toespraken van de paus ook voor doven en slechthorenden toegankelijk maken, aldus de website Kerknet donderdag.

De eerste toespraak is het ‘Urbi et Orbi’, de traditionele zegen die paus Franciscus op paaszondag zal uitspreken vanuit de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Die toespraak is ook op Canvas te zien, net als de paasviering vanuit La Carità, een ziekenhuis in het Zwitserse Locarno. Zondag zendt Radio 1 eveneens de verrijzeniszondagsviering uit vanuit de Abdij Keizersberg in Leuven. Kerknet streamt de paasviering vanuit de Sint-Pieterskerk in Leuven.