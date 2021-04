Discutabele strafschop houdt twijfels weg bij Club Brugge

Sinds corona toesloeg en Club Brugge uit de Europa League én Croky Cup werd gewipt, zit de mot erin. Toch won de kampioen op Kortrijk, dankzij een discutabele strafschop die scheidsrechter Vergoote zag omdat Derijck zijn hand op de rug van Sobol legde.

Winst of gelijkspel, het maakt een wereld van verschil voor de landskampioen. Al is het maar omdat Club Brugge zo de twijfels weghoudt na weer een amechtige vertoning. Blauw-zwart trok naar het Guldensporenstadion met slechts een zege in zijn laatste drie wedstrijden op AA Gent, met behulp van een blinde VAR dan nog. De voorsprong op de rest is te groot om tot paniek te leiden, maar nieuw puntenverlies had de druk wel opgevoerd. Club vermeed dat, toen scheidsrechter Vergoote een onreglementaire duw zag van Derijck op Sobol. Er volgde uitvoerig overleg met de VAR maar die zag er uiteindelijk geen clear error in. Daardoor kon Vanaken de 1-2 vanaf de stip maken. Kortrijk was in alle staten na die penalty, maar bij machte om nog te reageren was het niet.

Het wedstrijdbegin deed niet vermoeden dat Club Brugge zou ontsnappen aan nieuw puntenverlies. De landskampioen startte scherp, zette Kortrijk onder druk, dwong corners af, maar behalve een afzwaaier van Rits bleef het wel kansenloos. Mondjesmaat knokte KV Kortrijk zich toch in de wedstrijd. Met dank aan een slordig Club.

Eerst was het Chong, vervanger van de geblesseerde Lang, die de bal verloor en de baan openlegde voor Selemani. Die stak het hele veld over, leek voor de voorzet te kiezen maar mikte verrassend toch zelf op doel. Mignolet, klaar om te anticiperen op de voorzet, dook nog net terug en schudde een puike save uit zijn mouwen.

Enkele tellen later vlag de bal toch tegen de touwen. Radvanovic kopte een vrije trap van Selemani op Mignolet maar de rebound werd door Derijck wel afgewerkt. De VAR had echter gezien dat Radvanovic in buitenspel liep. Club wankelde en was de controle kwijt. Dit keer was het Mechele die zich verslikte in een controle en zich van de bal liet zetten door Gueye. Die gaf meteen mee aan de spurtende Gano. Rits durfde er niet aanhangen, Koussounou schoof hem voorbij en Gano, die tikte de 1-0 listig voorbij Mignolet.

VAR dwarsboomt Club bijna

Club Brugge maakte bijna meteen weer gelijk. Een corner van Vormer werd weggewerkt door Sissoko en belandde aan de rand van de zestien, waar Sobol de ruimte kreeg om verschroeiend uit te halen. In het busje vond Jonathan Lardot dat Bas Dost, in offside, in de baan van het schot stond. Scheidsrechter Vergoote werd naar het tv-schermpje gesommeerd maar gelukkig gebruikte die zijn verstand en gaf hij de VAR geen gelijk. Aan de goal zat geen enkel luchtje.

Club kwam erna weer iets meer in de match maar bleef moeite hebben met het viriele spel van de thuisploeg. Doordat Kortrijk met een 4-4-2 uitpakten, wisten de backs zich niet door te zetten. Voorin woog Chong nog maar eens te licht met dribbels die nergens naartoe gingen en kende ook De Ketelaere weinig succes. Zeker in het middenveld zette de manschappen van Luka Elsner goed druk. Wie van Club ook aan de bal kwam, hij werd meteen omsingeld en opgejaagd. De 2-1 was dichterbij dan de 1-2. Op corner was er weer Gano maar diens kopbal werd op de lijn gered door het hoofd van Vormer. De Brugse captain kwam onmiddellijk nadien een half hoofd tekort om een balletje van De Ketelaere voorbij doelman Ilic te deviëren.

Mignolet houdt Club recht

De tweede helft bood minder spektakel dan de eerste. Minder gevaar ook van de landskampioen. Dost hoopte wel op een uitsluiting van Radvanovic toen de bijna doorgebroken Dost tegen de vlakte ging, na een vermeend contact met de Serviër. Sowieso vederlicht en onvrijwillig, aar vooral nauwelijks te zien op de beelden. De enige dreiging kwam voor de Brugse goal, toen een vrije trap van Selemani naast ging.

Pas toen Clement na een uur besloot in te grijpen en De Ketelaere te wisselen voor Perez, kwam er meteen gevaar van de Venezolaan. Het was echter de ref, Jasper Vergoote, die de hoofdrol opeiste in het slot. Eerst door geen fout te zien toen Selemani aan de rand va de zestien ten val werd gebracht door Kossounou. Her was meer aan de hand dan bij Dost. Toen hij even later de bal op de stip legde, was het kalf verdronken voor Kortrijk. Mignolet hield De Sart in de extra tijd nog van een de gelijkmaker. De Kerels blijven achter met 0 op 12. Waren de vorige drie nederlagen affreuze vertoningen die trainer Luka Elsner al tot woede hadden gedreven, dan kon de Sloveen niet klagen over zijn team. Club blijft riant aan de leiding maar zal volgende week tegen Anderlecht zijn niveau moeten opkrikken.