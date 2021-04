KV Mechelen verliest van STVV en doet slechte zaak voor Play-Off 2

Het bobijntje lijkt af bij KV Mechelen. Na een mooie remonte die medio december in Leuven begon, bezorgde Sint-Truiden de Mechelaars een 3 op 15. Treffers van Suzuki en Mboyo bleken voldoende voor de driepunter, de aansluiter van de Camargo één minuut voor tijd kwam te laat. STVV zet met de 2-1 een belangrijke stap richting rechtstreeks behoud.

KV Mechelen zakte af naar Stayen met het doel om zijn kansen op Play-Off 2 levendig te houden. Naast de geschorste Bijker miste Vrancken ook Shved. De Oekraïner had te veel last van de rug en zat zelfs niet op de bank. Zo kwamen Wernersson en Hairemans in het elftal. Druijf – in de oefenmatch tegen Lierse nog goed voor vier treffers – kreeg zoals verwacht de voorkeur op de Camargo. STVV speelde door twee interlandbreaks en een door Covid-19 afgelaste wedstrijd tegen Waasland-Beveren zijn eerste duel sinds 5 maart. Colidio en Brüls namen de plaats in van Van Dessel en de geschorste Durkin. Een zege kon STVV weer wat ademruimte geven in de strijd om het rechtstreekse behoud.

Onder een fraai lentezonnetje leken de paasklokken Malinwa al vroeg een paascadeau te bezorgen. De Ridder leverde de bal domweg in bij Wernersson en die bracht Druijf in een ideale schietpositie. De Nederlander schoot echter te zwak op Schmidt. Dan deed zijn concullega aan de overkant het beter. In een weliswaar nóg betere positie schoof Suzuki op pass van Hashioka de bal voorbij een kansloze Thoelen. De Japanner rondde zo een zorgvuldig uitgespeelde aanval van STVV af.

Schmidt houdt stand

Malinwa reageerde met een goed afstandsschot van Vanlerberghe, maar Schmidt was attent. Dat was hij ook op een veel minder gevaarlijk afstandsschot van Hairemans. De Truiense doelman bleef zich onderscheiden. Nadat Hairemans net niet bij een voorzet van Wernersson – nipt buitenspel? - kon, haalde Mrabti uit op een afvallende bal. Schmidt pareerde opnieuw. Toch bleef het ook voor de bezoekers oppassen geblazen, want de Truienaars waren gretig en voetbalden bij momenten vrij aardig. Na balverlies van Hairemans kon Brüls de bal voor doel zwiepen. Walsh trok Suzuki neer en ref Kevin Van Damme wees meteen resoluut naar de stip. Walsh hield er buiten een gele kaart ook een groggy gevoel aan over, nadat Thoelen bij die fase met hem in botsing kwam. Na enkele minuten verzorging verdubbelde Mboyo feilloos de score.

Twee wissels bij KVM

Wouter Vrancken greep bij de rust in en haalde Wernersson en Hairemans naar de kant. Kaboré en Storm mochten het gaan proberen. Bijna drong een derde wissel zich op toen Defour grimassend naar zijn knie greep, maar de Hombekenaar kon verder spelen. Storm zorgde voor de eerste dreiging na rust, Schmidt bevestigde zijn secure partij.

Toch bleef ook de 3-0 in de lucht hangen. Thoelen moest alles uit de kast halen om een kopbal van Suzuki nog uit zijn kooi te ranselen. Het hield KVM in leven. Zelf appeleerde het aan de overkant voor een strafschop nadat een vluchtschot van Schoofs tegen een verboden Truiens lichaamsdeel leek te gaan, maar zowel ref Van Damme als de VAR grepen. De thuisploeg had het voordeel van de klok en de Mechelse aansluitingstreffer bleef uit. Sein voor Vrancken om sluipschutter de Camargo in de strijd te gooien. Bijna was het een maat voor niets, maar Suzuki zag zijn kopbal nipt naast verdwijnen.

Ook in de Truiense zestien ontvouwde zich even later een heet standje. De door Peyre doorgekopte hoekschop kende echter geen succesrijk vervolg. In het slotkwartier trok KVM nog met de moed der wanhoop naar voor, in de hoop nog minstens een punt uit de brand te slepen. Op voorzet van Kaboré kreeg Storm nog een goede kans, maar Schmidt was alweer bij de pinken. Toch kon de Camargo op voorzet van Vranckx geel-rood één minuut voor tijd alsnog de aansluiter bezorgen. Het Mechelse slotoffensief leverde echter geen gelijkmaker meer op. Zo zette STVV een grote stap richting behoud. Voor Malinwa lijkt Play-Off 2 weer wat verder weg.