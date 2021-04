Stakingsaanzegging voor Brusselse gevangenissen

De gevangenisvakbonden hebben in gemeenschappelijk front een stakingsaanzegging ingediend voor de gevangenissen van Vorst, Sint-Gillis en Berkendael. De bonden staken tegen het personeelstekort in de penitentiaire instellingen.

Dat is zaterdag vernomen van federaal vakbondssecretaris Grégory Wallez (CGSP Prison). De staking begint donderdag om 22.00 uur voor een periode van 24 uur. De bonden staken tegen het personeelstekort in de penitentiaire instellingen. Het Gevangeniswezen betreurt de staking.

Het personeel van de penitentiaire inrichtingen protesteert tegen de onderbezetting. Om dezelfde redenen hebben afgelopen oktober al verschillende stakingen plaatsgevonden in de gevangenissen van Brussel en in andere.

‘Er zijn grote rekruteringsproblemen en de bewakers zijn uitgeput. Het functioneren van de gevangenissen is in gevaar’, zegt Wallez. ‘Er gaan mensen met pensioen, anderen nemen ontslag en er zijn er die als gevolg van de pandemie in quarantaine zitten en dus een tijdje niet operationeel zijn ... We hebben de indruk dat er niet snel een oplossing kan worden gevonden’, aldus de vakbondsvertegenwoordiger.

Het Gevangeniswezen bevestigt de staking, maar betreurt ze. Vorige donderdag is er overleg geweest met de lokale en regionale directie en de bonden, maar dat heeft niets opgeleverd. ‘We betreuren dat er beslist is om over te gaan tot actie. Deze staking had ons inziens vermeden kunnen worden’, zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen.

Volgens de vakbondsman is er volgende week nog een nieuw overlegmoment voorzien met de administratie.