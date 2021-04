Meer dan twintig mummies trekken door straten van Caïro

Een ongeziene optocht van 22 mummies van koningen en koninginnen uit antiek Egypte zal zaterdag door de straten van de Egyptische hoofdstad Caïro trekken. De mummies, waaronder die van Ramses II en Hatsjepsoet, verhuizen naar een ander museum.

De mummies liggen al meer dan een eeuw in het Egyptisch Museum in de binnenstad van Caïro, maar krijgen nu een nieuwe verblijfplaats: het Nationaal Museum van Egyptische beschaving (NMEC). Het wordt een tocht van ongeveer 7 kilometer, of een 40-tal minuten, met praalwagens door de Egyptische straten.

Alles zal verlopen onder strenge politiebewaking. De omgeving van het Tahrir-plein, aan het museum van waaruit de mummies verhuizen, wordt zaterdag in de vooravond afgesloten voor voetgangers en fietsers. De optocht start rond 18 uur. De mummies zullen in chronologische volgorde vervoerd worden, met voorop farao Ta’a II (16de eeuw voor Christus) en als laatste Ramses IX (12de eeuw voor Christus).

De toegang tot de optocht wordt strikt beperkt, de Egyptenaren zullen alles op televisie of internet kunnen volgen. ‘De hele wereld zal hiernaar kijken’, aldus de befaamde Egyptische archeoloog Zahi Hawass. ‘Dit worden de 40 belangrijkste minuten in het bestaan van de stad Caïro.’

Het Nationaal Museum van de Egyptische beschaving ligt in het zuiden van Caïro. Het zal op 4 april de deuren openen, maar de mummies zullen pas vanaf 18 april te bekijken zijn. Ze zullen er in betere omstandigheden bewaard en tentoongesteld kunnen worden dan in hun huidige verblijfplaats, waar ze in een kleine zaal stonden opgesteld zonder veel extra uitleg.

Grand Egyptian Museum

Nog in Caïro zal binnen enkele maanden ook het Grand Egyptian Museum de deuren openen, nabij de piramides van Gizeh. In dat museum, gebouwd door de Belgische bouwgroep Besix, zal farao Toetanchamon een prominente plaats innemen. Of zoals archeoloog Hawass het zegt: ‘Het Grand Egyptian Museum heeft (de schat van) Toetanchamon. Als je geen mummies plaatst in het NMEC, zal daar niemand naartoe gaan.’

Niet iedereen is blij met de verhuizing. Op sociale media wordt er gewaarschuwd voor de ‘vloek van de farao’s’: recente drama’s in Egypte zouden het gevolg zijn van de geplande verplaatsing van de mummies, klinkt het.

Op een week tijd raakte in Egypte het Suezkanaal geblokkeerd door een vastgelopen containerschip, was er een treinongeval met 18 doden in het zuiden van het land, en kwamen er zeker 25 mensen om bij de instorting van een gebouw in Caïro.

Over de vloek van de farao werd in de jaren twintig van de vorige eeuw al gesproken, toen na de ontdekking van het graf van Toetanchamon verschillende leden van het team archeologen in mysterieuze omstandigheden om het leven kwamen.

Cultuur is een van de troeven die Egypte uitspeelt om weer meer toeristen te lokken. Het toerisme kreeg rake klappen door de politieke instabiliteit na de volksopstand van 2011.