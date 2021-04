Duizenden betogers hebben zaterdag in het Duitse Stuttgart verzameld om te protesteren tegen de coronamaatregelen van de Duitse overheid. Volgens de politie houdt een meerderheid zich daarbij niet aan de gezondheidsvoorschriften.

‘We raden deelnemers aan om mee te werken’, schrijft de politie van Stuttgart in een tweet.

Volgens de politie zijn helikopters ingezet om toe te zien op de betoging. Het niet dragen van een mondmasker, of het niet respecteren van een gezonde afstand, zal geregistreerd worden, aldus de politie.

Ondertussen heerst er een festivalsfeertje op de Marienplatz, een van de grote pleinen van de stad. Enkele honderden politieagenten moeten de betogingen er in goede banen leiden. Een politiewoordvoerder zei dat hij verwachtte dat veel betogers de gezondheidsvoorschriften aan hun laars zouden lappen.

Bij het stadsbestuur klonk het alvast dat het protest stopgezet zal worden als de voorschriften niet nageleefd worden. Er staan verschillende kleinere betogingen gepland. Voor de betoging van de zelfverklaarde ‘Querdenkers’ (‘dwarsdenkers’) op het festivalterrein van de Cannstatter Wasen daagden wel enkele duizenden deelnemers op. De beweging, die in Stuttgart is ontstaan, is een verzameling van covid-ontkenners, rechtse activisten en antivaxers. Er waren 2.500 mensen verwacht voor die betoging. Maar volgens de organisatie zijn het er 6.000.

Tegenbetogers probeerden de demonstratie tegen te houden. De politie zegt dat ze hun gezichten bedekt hadden en dat ze op straat of op fietsen zaten, om de weg te blokkeren.