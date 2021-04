Betogers weggestuurd op Brussels mars tegen coronamaatregelen

Twee dagen op rij is het in het Ter Kamerenbos in Brussel tot incidenten gekomen tussen de politie en jongeren, en ook zaterdag werd een manifestatie georganiseerd. Ditmaal maakte een Facebookpagina melding van ‘een vredelievende betoging tegen de coronamaatregelen’, die om 14 uur van start ging aan het Poelaertplein. De politie was ter plaatse en stuurde een kleine 50 betogers wandelen. Ze vertrokken richting Kleine Ring maar alles verliep zonder problemen.

‘We vernamen dat er vandaag opnieuw een manifestatie zou plaatsvinden, deze keer een ‘vredelievende mars’’, zegt woordvoerder Ilse Van de Keere van de Brusselse politie. ‘Maar we hadden geen idee waar we ons aan konden verwachten. De organisatoren hadden geen aanvraag ingediend om die mars te mogen houden, en we hebben geen idee wie ze zijn dus we hebben hen zelf ook niet kunnen contacteren.’

De politie was ter plaatse op het Poelaertplein en zag een klein groepje opdagen. De betogers werden weggestuurd en trokken richting Kleine Ring. Voorlopig zonder problemen.