Vanaf dinsdag kan iedereen zich op wachtlijst vaccinaties inschrijven

Vanaf dinsdag 6 april kan iedereen zich op een wachtlijst voor vaccinaties inschrijven. Als de vaccinatiecentra doses op overschot hebben, dan kunnen ze mensen die op die lijst staan snel oproepen om een prik te komen halen. Er zijn vaak doses over omdat er uitgenodigde mensen niet komen opdagen.

De wachtlijst heet QVax. Na registratie met je rijksregisternummer kun je er de momenten op aanduiden waarop je beschikbaar bent. Je beschikbare momenten kun je voortdurend aanpassen. In Vlaanderen word je dan ook een vaccinatiecentrum toegewezen.

Als er een vaccinspuit op de valreep beschikbaar komt, krijg je een sms of een mail. Je moet dan binnen het halfuur bevestigen. ‘Bij de selectie van de mensen op de lijst zal er rekening gehouden worden met de voorrang van de doelgroepen, dat wil zeggen leeftijd van ouder naar jonger en chronische aandoeningen’, zei federaal IT-expert Frank Robben op een vaccinatiebriefing vandaag. Wie een reserveprik krijgt, kent ook meteen een datum voor zijn tweede spuitje.

Het ligt niet in de bedoeling dat iedereen zich nu massaal op de lijst gaat inschrijven. ‘Wie aan de beurt komt volgens de normale procedure wacht beter gewoon de afgesproken datum af,’ aldus Robben. ‘Het is geen alternatief uitnodigingssysteem. Wie zich op de lijst registreert zal niet achteruitgeschoven worden voor zijn of haar normale uitnodiging.’

Tot dusver maakten vaccinatiecentra gebruik van eigen lijsten, maar Robben gaat ervan uit dat dit onlinesysteem hen flink zal ontlasten. ‘Ze moeten geen papieren lijsten meer bijhouden en ze moeten niemand meer opbellen.’

De vaccinatiecentra in Roeselare en Deinze gaan QVax volgende week al gebruiken aan Vlaamse kant.

Als de leveringen van de vaccins wat standvastiger worden, kan er volgens professor Dirk Ramaekers, voorzitter van de Taskforce Vaccinatie, onderzocht worden of het systeem ook voor de gewone uitnodigingen ingezet kan worden.