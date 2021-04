Slovakije stelt zich mee burgerlijke partij in zaak Chovanec

De Slovaakse regering stelt zich burgerlijke partij gesteld in het onderzoek naar de dood van Jozef Chovanec. Dat meldt Het Laatste Nieuws. ‘We kunnen niet aanvaarden dat een landgenoot mishandeld wordt omwille van zijn nationaliteit.’

Chovanec stierf op 23 februari 2018 na een gewelddadig incident in een cel op de luchthaven van Charleroi. Hij werd van het vliegtuig gehaald, en opgesloten. Uit de beelden bleek dat hij in de cel zichzelf eerst zwaar verwondde, waarop de politie hem hardhandig in bedwang hield tot er hulp kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. Vorige zomer gaf de familie beelden van het incident vrij, uit onvrede met het verloop van het onderzoek.

Advocate Ann Van de Steen, die de belangen verdedigt van de weduwe en het dochtertje van Jozef Chovanec, nu ook op voor de Slovaakse regering, schrijft Het Laatste Nieuws. Slovakije vraagt voorlopig een euro schadevergoeding. ‘Er is een Slovaakse burger overleden ten gevolge van feiten die momenteel worden onderzocht. Het Slovaakse volk was geschokt door de feiten, vooral na het zien van de beelden uit de politiecel. Tijdens de politietussenkomst zijn er nazibewegingen gemaakt - het zou dus kunnen dat er racistische motieven hebben gespeeld. De Slovaakse staat kan niét aanvaarden dat één van zijn onderdanen mishandeld werd omwille van zijn nationaliteit.’