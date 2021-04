Lichaam gevonden in steegje in centrum Gent: parket onderzoekt verdacht overlijden

In de Lammerstraat, in het centrum van Gent, is zaterdagochtend het lichaam van een man gevonden. Een zijstraatje richting kunstencentrum Vooruit is al de hele ochtend afgesloten door de politie. Het labo van de federale politie is bezig met onderzoek ter plaatse.

Het Oost-Vlaamse parket heeft een onderzoek geopend en behandelt de zaak als een verdacht overlijden. Verdacht overlijden betekent echter niet per definitie dat er sprake is van een misdrijf. Het ‘plaats delictteam’, het labo en de wetsgeneesheer zijn ter plaatse om de omstandigheden van het overlijden in kaart te brengen, klinkt het in een korte verklaring.

Meer details zijn niet bekend.

Foto: SD