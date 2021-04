Laatste schepen die vast zaten in file varen door Suezkanaal

Het stranden van het containerschip Ever Given heeft geen gevolgen meer voor het verkeer door het Suezkanaal. De laatste schepen die eerder deze week nog in file stonden aan te schuiven, kunnen zaterdag hun tocht door het kanaal verderzetten.

Dat meldt Osama Rabie, het hoofd van kanaalbeheerder SCA. Hij verwacht dat vandaag in totaal 85 boten hun tocht door het kanaal kunnen aanvangen. Daarbij zitten er nog 61 van de 422 schepen die de doorgang geblokkeerd zagen na het stranden van de Ever Given.

De 400 meter lange Ever Given kwam op 23 maart in het kanaal vast te zitten, waardoor een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld niet meer bruikbaar was. Pas een week later kon de boot worden weggesleept.

Volgens Rabie is het onderzoek naar de precieze omstandigheden bijna afgerond. Het onderzoek zou over twee dagen klaar zijn, zegt hij.