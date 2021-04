Al 12.000 burgers op de vlucht na bombardementen in Myanmar

In Myanmar zijn zaterdag vijf dodelijke slachtoffers gevallen toen het leger het protest tegen de militaire staatsgreep de kop indrukte. Intussen waarschuwt de Karen Nationale Unie, de organisatie die het Karen-volk vertegenwoordigt in Myanmar, voor een humanitaire crisis, nadat meer dan 12.000 mensen vorige maand op de vlucht zijn geslagen na luchtbombardementen.

Drie personen kwamen om het leven toen het leger zaterdagmorgen het protest neersloeg in Monywa, in de regio Sagaing, bericht nieuwssite Myanmar Now. In Thahtone, in de staat Mon, werd één betoger doodgeschoten en werden er 10 opgepakt, bericht Bago Weekly Journal Online Page. Soldaten namen het lichaam van het slachtoffer mee. Een toevallige voorbijganger, van achttien jaar jong, werd ook doodgeschoten, schrijft de krant.

Ondanks het geweld kwamen in het hele land mensen op straat om te protesteren tegen de staatsgreep in februari. Dat was het geval in de staten Mandalay, Mon en Kayah, en in de regio’s Sagaing en Tanintharyi.

Het leger heeft steeds hard opgetreden tegen het protest tegen de staatsgreep. Er kwamen al zeker 550 personen om het leven, onder wie 46 kinderen, zegt de ngo AAPP (Hulporganisatie voor Politieke Gevangenen). Momenteel zitten er 2.751 personen in de cel. Er zijn ook 126 aanhoudingsbevelen uitgevaardigd.

Vrijdagavond berichtten staatsmedia dat achttien tv-beroemdheden, socialmedia-influencers en een journalist aangeklaagd zijn. Er wordt hen verweten dat ze ‘materiaal verspreid hebben om leden van het leger aan te zetten tot muiterij of het veronachtzamen van hun plicht’.

‘Ze arresteren niet alleen personen tegen wie aanhoudingsbevelen zijn uitgevaardigd. Als ze dat willen, beuken ze zelfs de deur in en gaan ze over tot arrestaties. Ze schieten niet alleen betogers dood op straat. Als ze dat willen, schieten ze ook een kind van vijf jaar dood dat thuis was’, schreef Paing Pyoe Thu, een bekende actrice in Myanmar, en een van de personen die vervolgd worden, op Facebook.

Meer dan 12.000 personen zijn intussen uit hun dorpen gevlucht na bombardementen in de districten Mutraw en Kler Htoo, tussen 27 en 30 maart, zegt de Karen Nationale Unie, de politieke organisatie die het Karen-volk vertegenwoordigt, en ook een gewapende vleugel heeft. De groep waarschuwt dat dit tot een ‘grote humanitaire crisis’ heeft geleid.

De groep roept de internationale gemeenschap op om te stoppen met wapens te verkopen aan het Myanmarese leger. Ook vraagt ze ‘sterke en effectieve sancties tegen de militaire staatsgreep’.