Peking onderneemt een nieuwe poging om de aandacht weg te trekken van de ‘heropvoedingskampen’ waar de Oeigoeren systematisch in worden opgesloten. Niets minder dan een musical, geïnspireerd op de Hollywoodfilm ‘La la land’, moet het misbruik en de onderdrukking doen vergeten.

De musical vertelt het verhaal van vier aspirant-muzikanten die hun etnische verschillen opzijzetten om hun droom te kunnen verwezenlijken. In een idyllische setting, de Xinjiangregio waar de meeste Oeigoeren leven, is er niets te zien van onderdrukking, afluistertechnieken en de islam.

Het is een poging om de noordwestelijke regio een nieuw imago aan te meten, nadat Peking onder vuur kwam te liggen van verschillende mensenrechtenorganisaties en westerse landen. Ook grote bedrijven als Nike gaven laatst aan niet meer gebruik te willen maken van materiaal dat uit de regio komt. De Chinese regering ontkent nog steeds stellig dat er iets zou bestaan als ‘heropvoedingskampen’ voor de Oeigoerse moslims. De musical moet dan ook vooral de eigen Chinese bevolking ervan overtuigen dat het nog steeds peis en vree is in Xinjiang.