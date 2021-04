Vandaag nog amper coronatests voor de Ronde van Vlaanderen

In tegenstelling tot de E3 Saxo Bank Classic in Harelbeke bijvoorbeeld moeten er op de vooravond van de Ronde van Vlaanderen relatief weinig renners getest worden. Alleen zij die minder dan vijf dagen in het land zijn, moeten conform het landsprotocol nog even in de neus laten peuteren.

Er zijn de PCR-testen volgens het UCI-protocol die verplicht zijn zes dagen vóór de wedstrijd en drie dagen ervoor, maar die zijn al achter de rug. Alleen die renners die minder dan vijf dagen in het land zijn, moeten in functie van de Ronde van Vlaanderen zaterdag nog een sneltest ondergaan in de voorziene centra van Flanders Classics in Oudenaarde, of de startplaats Antwerpen. Daar zit o.a. Peter Sagan bij, die slechts woensdagavond laat in ons land aankwam, maar het merendeel van de renners die de Ronde van Vlaanderen rijden (zowel mannen als vrouwen) zijn al van vorige week in ons land.

Om zeker te zijn lieten veel teams deze week ook eigen tussentijdse PCR-testen uitvoeren. Niemand wil het risico nemen dat er nog een late besmetting in de ploeg uit de lucht komt gevallen zoals dat vrijdag het geval was met een renner van Bora-hansgrohe en zaterdag met een renner van Trek-Segafredo.