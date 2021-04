Zus van Ibrahima Barrie getuigt in BBC-reportage: ‘Politie heeft tegen ons gelogen’

Nadat Ibrahima Barrie in januari overleed na een arrestatie, heeft de politie meermaals gelogen tegen de familie van de man. Dat zegt zijn zuster Aïssa in een reportage van de Britse omroep BBC. Omdat het onderzoek nog loopt weigerde de politie zelf mee te werken aan de reportage.

‘Ik heb nog steeds het gevoel dat dit niet echt gebeurt’, zegt ze in de reportage. ‘Want dit is te zwaar. Ik ben er kapot van, want mijn broer was mijn beste vriend’.

Barrie werd op zaterdag 9 januari aangesproken omdat hij de politie aan het filmen was. Hij ging lopen, waarop de politie hem heeft opgepakt. Kort na zijn aankomst in het politiekantoor werd hij onwel. Hij overleed aan een hartstilstand.

Aïssa Barrie herhaalt wat de advocaat van de familie eerder al zei: de politie heeft na de arrestatie twee keer gelogen. ‘Vanaf het ogenblik waarop ze lieten weten dat mijn broer overleden was, hebben ze gelogen. Ze zeiden dat het gebeurde na de avondklok, maar hij was al om 20.22 uur overleden. Dat is een eerste leugen. Dat ze hem hebben proberen zwart te maken in de media, is een tweede leugen.

Daarmee verwijst ze naar berichten dat Barrie na zijn arrestatie drugs zou hebben genomen, een verhaal dat volgens de advocaat door de politie in de media is verspreid. Maar die versie werd later ontkend tegenover de familie. ‘Ik heb geen vertrouwen meer in de politie’, zegt ze.

De politie wil in de reportage niet ingaan op de zaak Barrie, omdat het onderzoek nog loopt. Een reactie op de uitspraken van Aïssa Barrie is er dus niet.

Lamine Bangoura

Tegelijk wijst de BBC op nog andere gevallen waarin er kritiek kwam op het politieoptreden tegenover buitenlanders. Ze halen daarom de zaak-Mawda aan, net als beelden van de overlijdens van Josef Chovanec en Lamine Bangoura. ‘Alle agenten zijn blank en hij is zwart, en ze zeggen dat hij schreeuwde als een beest’, zegt advocaat Alexis Deswaef over de uithuiszetting van die laatste. ‘Als die persoon blank geweest was, zouden ze zoiets nooit gezegd hebben. Misschien zouden ze dan beseffen dat hij aan het sterven was.’ De Kamer van Inbeschuldigingstelling besloot de agenten niet te vervolgen.

‘Negatieve impact beperken’

Vincent Gilles, voorzitter van politievakbond SLFP verdedigt het korps wel in de reportage. ‘Het is gemakkelijk om te zeggen dat de politie racistisch en gewelddadig is, wanneer er racisme is in de Belgische samenleving. Ja, er zijn racisten bij ons. We vinden dat niet fijn en we doen alles om de negatieve impact van de daden van die personen te beperken.’