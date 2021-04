Tram volledig ontspoord in Deurne: gespecialiseerde kraanfirma ter plaatse

Op de Ruggeveldlaan in Deurne is zaterdagochtend een tram ontspoord. Het voertuig staat volledig los van de sporen in de berm naast de E313. De chauffeur raakte lichtgewond, er zaten geen passagiers op de tram. Een gespecialiseerde firma moet de tram helpen verwijderen.

Het ongeval gebeurde iets over vier uur op de drukke Ruggeveldlaan, ter hoogte van de brug van de E313. ‘Het toestel heeft zich in de berm geboord en is er moeilijk weer uit te krijgen. Er is al geprobeerd om het tramstel met zware wagens los te trekken, maar dat mislukte’, legt politiewoordvoerder Wouter Bruyns uit.

De oorzaak is nog onduidelijk. Mogelijk is de crash een gevolg van een menselijke fout, maar dat moet nog verder onderzocht worden. De chauffeur raakte lichtgewond. Op het moment van het ongeval zaten geen passagiers op de tram, de bestuurder was onderweg naar de stelplaats voor een technisch onderhoud.

Kraan

Een gespecialiseerde kraanfirma kwam ter plaatse om het tramstel met een grote kraan op te heffen en op de sporen te zetten. Eerst moeten medewerkers van De Lijn een stuk van de bovenleiding gecontroleerd wegnemen, zodat het tramverkeer in de ruime omgeving kan blijven rijden en om ruimte te maken voor de kraanwerken.

Eens die klus achter de rug is, zal de kraanwagen de tram optillen om op een dieplader te plaatsen en weg te voeren. ‘De plaatselijke hinder zal dus nog lang duren. Verkeer dat richting de August Van De Wielelei wil, kan er niet door. We raden aan om de omgeving te vermijden’, aldus Bruyns. Het verkeer moet plaatselijk omrijden.

‘Door het ongeval is de dienstverlening van tram 8 en tram 19 deels verstoord. Op lijn 8 rijden pendelbussen tussen P+R Wommelgem en Silsburg, op lijn 19 kunnen twee haltes niet bediend worden. Daar is geen pendeldienst voorzien’, laat een woordvoerder van De Lijn weten.

Het incident doet denken aan het ongeval met een tram op de hoek van de Cruyslei met de Boekenberglei in Deurne begin vorig jaar. Toen boorde een tram zich in de gevel van een appartementsgebouw.

