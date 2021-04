Temperaturen blijven hele weekend laag

Wie dit weekend paaseitjes gaat rapen, hoeft niet bang te zijn dat die door te hoge temperaturen spontaan gaan smelten. Het kwik komt immers niet boven de 12 graden.

Zaterdag blijft het overwegend zwaarbewolkt en kan er aanvankelijk nog wat lokaal gedruppel vallen of op de Ardense Hoogten een vlokje sneeuw. Later wordt het droog met enkele schuchtere opklaringen. De maxima liggen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 10 à 11 graden in het centrum van het land en in Belgisch Lotharingen. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit noord tot noordoost.

Zaterdagavond en -nacht verloopt overwegend droog met opklaringen en zwaarbewolkte perioden. Vooral in het noordwesten is er wat gedruppel mogelijk. Hier en daar kan er zich ook nevel of een mistbank vormen die in de Ardennen kan aanvriezen. De minima liggen tussen -2 graden in sommige Ardense valleien en 6 graden vlak aan zee. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig uit noordelijke of veranderlijke richtingen. Aan zee is de wind overwegend matig uit noord tot noordoost.

Zondag blijft het overwegend droog met opklaringen en wolkenvelden die overdag hardnekkig kunnen worden, vooral dan ten noorden van Samber en Maas. In de Ardennen zou het, na het verdwijnen van het ochtendgrijs zonniger moeten zijn. De maxima liggen tussen 6 graden in de Oostkantons en 12 graden in Belgisch Lotharingen. De wind wordt zwak en aan zee matig, en draait van noord naar west.

Maandag trekt een storing van noordwest naar zuidoost over ons land met op de meeste plaatsen regen maar in de Ardennen smeltende sneeuw of sneeuw. Achter de neerslagzone volgen er vanaf het noordwesten buien. In de Ardennen gaat het om sneeuwbuien maar ook in Midden- België kunnen de buien een winters karakter aannemen. In Laag- België gaat het om regen of soms wat stofhagel. Er waait een matige tot vrij krachtige west- tot noordwestenwind in het binnenland. Aan zee staat er een vrij krachtige tot krachtige noordwestenwind. Het wordt niet warmer dan 1 tot 6 graden.

Maandagnacht is het koud met minima rond het vriespunt in het centrum waardoor overal winterse buien kunnen vallen.

Dinsdag blijft het koud en wisselvallig met buien die in de Ardennen onder de vorm van sneeuw of smeltende sneeuw vallen. Elders gaat het meestal om regen of korrelhagel en soms wat smeltende sneeuw. De maxima liggen tussen 0 en 5 graden. Er waait nog altijd een gure noordwestelijke wind: matig tot vrij krachtig in het binnenland maar vrij krachtig tot krachtig aan zee. Dinsdagnacht gaat het op veel plaatsen vriezen en kunnen er overal enkele sneeuwbuien vallen.

Het koude en onstabiele weer zet zich door op woensdag met enkele sneeuwbuien in de Ardennen en elders soms buien met een winters karakter. Tussen de buien zijn er ook enkele brede opklaringen. De maxima liggen tussen 1 en 6 graden. Tijdens de nacht vriest het wederom op de meeste plaatsen maar wordt het droog.

Donderdag blijft het overwegend droog en wordt het wisselend tot soms zwaar bewolkt. De maxima liggen tussen 1 en 8 graden bij een matige zuidwestelijke wind.