Zuinige Nederlanders dienen AstraZenecavaccin voorlopig helemaal niet meer toe

Nederland stopt voorlopig dan toch volledig met het toedienen van het AstraZeneca-vaccin. De gezondheidsdiensten adviseren er dit vaccin voorlopig alleen bij 60-plussers toe te dienen, maar dat zou tot te veel verspilling leiden, is nu de redenering. Concreet gaat het om een 700-tal personen die daardoor hun vaccinatie geannuleerd zien.

Dat hebben de Gemeentelijke gezondheidsdiensten afgesproken, in overleg met het ministerie van volksgezondheid. In Nederland is opnieuw bezorgdheid over mensen die gevaccineerd werden, en daarna last kregen van bloedklonters. Hoewel er nog geen verband met de vaccinatie is bewezen, is uit voorzorg beslist om het middel niet meer toe te dienen aan wie jonger is dan 60.

Maar alleen ouderen wel nog met het vaccineren loont voorlopig de moeite niet. In de leeftijdsgroep boven de 60 jaar waren er de komende dagen nog 700 mensen ingepland. Maar die zouden over meer dan 70 locaties verspreid moeten langskomen voor een prik. ‘Dat betekent één tot vijf per plek per dag. Aangezien we 10, 11 of 12 prikken uit een flesje halen zou dat tot verspilling leiden en hebben we ze per sms afgezegd’, zegt de woordvoerder van de vaccinatiecentra aan de nieuwsdienst van NOS.