Ophokplicht vervalt voor wie thuis kippen heeft

De vogelgriep in ons land lijkt stilaan onder controle. Het is daarom voor particulieren vanaf dinsdag niet langer nodig om pluimvee en vogels binnen te houden. Voor professionele kwekers is het wel nog zeker twee weken wachten.

Dat meldt Minister van Landbouw David Clarinval (MR). Door de opmars van het besmettelijke vogelgriepvirus H5 gold sinds 15 november een ophokplicht voor alle pluimvee van particulieren. Omdat er nu al sinds begin maart geen nieuwe gevallen van de ziekte meer zijn vastgesteld bij wilde vogels, is het volgens de minister mogelijk om de maatregelen ‘stap per stap te versoepelen’.

Waakzaamheid blijft wel geboden, klinkt het. Particulieren zullen daarom nog steeds hun dieren binnen moeten voederen, ‘zodat wilde vogels niet door voedsel naar de ren gelokt worden.’

Indien de situatie gunstig blijft, kan in een volgende fase ook de ophokplicht voor professionele houders worden opgeheven. ‘Het opheffen van de ophokplicht van pluimvee en vogels bij particulieren en liefhebbers is een eerste stap in de goede richting’, zegt Clarinval. ‘Zij dienen namelijk als hefboom voor de professionals. Als alles goed gaat kunnen ook de pluimveehouderijen op 20 april de ophokplicht opheffen, iets waar ik samen met hen naar uitkijk.’