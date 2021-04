Budimir Buda Sobat heeft zijn eigen wereldrecord adem inhouden verbeterd. De 54-jarige Kroaat bleef 24 minuten en 33 seconden onder water zonder zuurstof.

Sobat deed daarmee 22 seconden beter dan zijn vorige wereldrecord. De gewezen bodybuilder ging op zijn buik in een zwempak liggen in het zwembad van Sisak. Voor hij het water indook, verhoogde hij het zuurstofniveau in zijn lichaam door te hyperventileren na het innemen van pure zuurstof.

Rond 18 minuten kreeg de Kroaat last van spiertrekkingen, maar volgens Sobat helpen die hem om wakker te blijven.

Bovendien wilde hij met zijn nieuwe recordpoging zijn dochter Sasa eren, aangezien zij leidt aan verlamming, autisme en epilepsie. Met de opbrengst van zijn stunt wil hij een revalidatiecentrum dat in elkaar was gestort tijdens een aardbeving weer helpen opbouwen.