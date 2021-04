Daling aantal besmettingen lijkt ingezet

De stijging van zowel het gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen verliest duidelijk vaart. De stijging van het aantal besmettingen lijkt de komende dagen zelfs te worden omgebogen in een daling. Het aantal ziekenhuisopnames neemt wel nog toe, er liggen nu 3.000 mensen in de ziekenhuizen.

Dat blijkt uit de meest recente coronacijfers die Sciensano heeft gepubliceerd. Er is momenteel nog wel degelijk sprake van een stijging. Het gemiddeld aantal besmettingen bedroeg in de periode 24-30 maart 4700. Dat is nog 3 procent meer dan een week eerder.

Vrijdag bedroeg het meest recente weekgemiddelde nog 4.814, donderdag nog 4.827. Die nieuwe afname lijkt erop te wijzen dat het punt waarop de gemiddelde stijging wordt omgebogen in een daling niet meer veraf is.

De laatste dagen waarvan er volledige cijfers bekend zijn, afgelopen maandag en dinsdag, lag het die dag gemelde aantal nieuwe gevallen steeds lager dan dezelfde dag een week eerder. Ook voor woensdag lijken de nog onvolledige cijfers op een verdere daling te wijzen. Dat zal het gemiddelde nog verder omlaag trekken.

Bij de nieuwe ziekenhuisopnames zijn we nog even van dat punt verwijderd. De voorbije zeven dagen kwamen er gemiddeld 274 nieuwe patiënten per dag binnen, nog steeds 19 procent meer dan een week eerder. Vrijdag werd nog een stijging van 15 procent gemeld. Het aantal ziekenhuisopnames loopt traditioneel achterop op het aantal besmettingen.

In totaal liggen nu 3.025 mensen in het ziekenhuis. Het is voor het eerst sinds december dat er meer dan 3.000 coronapatiënten in het ziekenhuis verblijven. Op de afdelingen intensieve zorgen liggen momenteel 801 patiënten. Het zevendaags gemiddelde is met 23 procent toegenomen.

De bevestigde overlijdens stijgen tot gemiddeld 28 per dag, wat nog 4,8 procent meer is dan een week eerder.

Het aantal tests liggen nog steeds duidelijk hoger dan een week eerder. In week voorafgaand aan dinsdag zijn er gemiddeld 67.447 per dag afgenomen, een stijging van 8 procent. Bij 7,8 procent van de tests was het resultaat positief. Dat is 0,1 procent meer dan een week terug.



In ons land kregen al 1.404.877 mensen een eerste dosis van een coronavaccin toegediend. Dat is 15,3 procent van alle meerderjarigen. 546.555 van hen kregen ook al de noodzakelijke tweede dosis.