Biden belooft Zelensky om soevereiniteit van Oekraïne te steunen

De Amerikaanse president Joe Biden heeft vrijdag de steun van de Verenigde Staten aan de soevereiniteit van Oekraïne beloofd in een telefoongesprek met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky.

‘President Biden heeft de onvergankelijke steun van de Verenigde Staten uitgesproken aan de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne tegenover de agressie van Rusland in het Donetsbekken en de Krim’, aldus het Witte Huis.

Oekraïne had Rusland ervan beschuldigd duizenden militairen te verzamelen aan de grens tussen de twee landen en in de Krim, het schiereiland dat in 2014 door Moskou geannexeerd werd. Dezelfde dag waarschuwde Washington Rusland tegen elke poging tot intimidatie van Oekraïne, met de woorden dat het ‘bezorgd was over de recente escalaties van agressieve en provocerende daden van Rusland in het oosten van Oekraïne’.

Moskou zei vrijdag in een reactie dat het geen conflict zocht, maar het waarschuwde het Westen tegen elke militaire inmenging. Het waarschuwde Kiev zich te onthouden van elke ‘provocatie’.

Na een lang bestand in de tweede helft van 2020 nemen de botsingen in het oosten van Oekraïne sinds januari toe. De twee kampen geven elkaar de schuld van de escalatie.

In het telefoongesprek zei Biden ook dat hij het ‘strategische partnerschap’ tussen Oekraïne en de VS nieuwe leven wou inblazen. Hij verzekerde dat de hervormingen die president Zelensky tegen de corruptie doorvoert, ‘cruciaal’ waren ‘voor de Euro-Atlantische aspiraties van Oekraïne’.