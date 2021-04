Charel Cambré ontvangt Bronzen Adhemar 2020

Na de bekendmaking in september heeft Charel Cambré vrijdag de Bronzen Adhemar 2020 officieel in ontvangst genomen. Naast het beeldje kreeg hij ook een cheque van 10.000 euro en een overzichtstentoonstelling van zijn werk in cultuurhuis De Warande in Turnhout.

De tekenaar van de Suske en Wiske-spin-off ‘Amoras’, Charel Cambré, is de 23ste laureaat van de prijs die sinds 1978 wordt uitgereikt door Stripgids, het oudste striptijdschrift van Vlaanderen. Op 17 september al riep Stripgids hem uit tot winnaar. De officiële uitreiking werd door de coronamaatregelen echter uitgesteld tot vrijdag.

De jury gaf Cambré de prijs voor zijn indrukwekkend oeuvre, zijn werklust, zijn ongeëvenaarde tekentalent en de voorbeeldrol die hij opneemt met zijn studio.

Cambré opende daarnaast de overzichtstenstoonstelling ‘In het hoofd van Charel Cambré’ in cultuurhuis De Warande in Turnhout. Wie ze wil bezoeken, kan dat vanaf 3 april tot 2 mei 2021, mits vooraf inschrijven en een tijdslot kiezen. Alle info is hier terug te vinden.

Ten slotte werd bekendgemaakt dat het documentatiecentrum voor de strip, dat ondergebracht wordt in de nieuwe bibliotheek van Turnhout, vernoemd zal worden naar Jan Smet, de oprichter van Stripgids.