Opnieuw confrontatie en vier arrestaties in Ter Kamerenbos

Een dag na het nepfestival ‘La Boum’ verzamelden zich opnieuw feestvierders in het Ter Kamerenbos voor ‘L’Abîme’, een ‘wild feest’ bedoeld om het recht op bijeenkomst op te eisen. De politie drijft de ongeveer honderd aanwezigen uit elkaar. Het waterkanon is ingezet. De politiemaakt melding van vier arrestaties.

Er daagde heel wat minder volk op dan een dag eerder. Op het grasveld aan de vijvers stonden of zaten enkele honderden mensen. Kort na 19.00 uur leken de gemoederen wat verhit te raken. Incidenten en uiteindelijk een confrontatie volgden. De politie probeert het park te ontruimen en heeft het waterkanon ingezet. Er zijn al vier arrestaties uitgevoerd, bevestigt politiewoordvoerder Ilse Van de Keere.

De politie was vanaf de namiddag aanwezig op beide plekken en controleerde de toegang tot het park om gevaarlijke voorwerpen te onderscheppen. De dag ervoor gooiden aanwezigen bijvoorbeeld flessen naar de politie. Aanvankelijk patrouilleerde de politie ook rustig ter plaatse.

Collectief L’Abîme riep op sociale media initieel op om vrijdag 2 april af te zakken naar het Jubelpark voor een ‘wild feest’ om het recht op bijeenkomst op te eisen. Na de gebeurtenissen op donderdag veranderden de organisatoren de locatie naar het Ter Kamerenbos, zodat de aanwezigen niet tegen de hekken rond het Jubelpark geduwd kunnen worden.

De organisatoren van L’Abîme zijn niet dezelfde als die van ‘surrealistisch festival’ La Boum. ‘We willen ons recht om bijeen te komen en ons te verzamelen, zonder dat er een toelating moet gevraagd worden. Het is duidelijk dat we die niet zouden krijgen, nu we al een jaar leven onder een sanitaire dictatuur. Vandaar de term ‘wild’ voor onze feesten’, vertelden ze eerder aan Belga.

Donderdagavond liep La Boum volledig uit de hand, met een urenlange confrontatie tussen politie en feestvierders tot gevolg. Virologen en politici spraken zich sterk uit tegen de risico’s die de feestvierders namen. Onder meer de cultuursector roept op om de ‘feestdrang’ gecontroleerd te geleiden.