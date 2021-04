Capitool in lockdown: agent en verdachte overleden

Aan het Capitool in Washington is een man ingereden op agenten aan een controlepost. Eén agent is omgekomen. De verdachte werd doodgeschoten.

De Amerikaanse Capitol Police meldde dat alle Capitool-gebouwen werden afgesloten ‘vanwege een externe veiligheidsdreiging’ en medewerkers kregen te horen dat ze de gebouwen niet konden betreden of verlaten.

Een auto was ingereden op agenten aan een zwaarbewaakte controlepost van het Capitool op Constitution Avenue. Het voertuig crashte tegen een veiligheidsbarrière. De man stapte uit en zwaaide met een mes.

Twee agenten raakten gewond. Een van hen is aan zijn verwondingen bezweken. De verdachte is doodgeschoten. Over zijn motieven is niets bekend. Robert Contee van de Metropolitan Police Department zegt dat het wellicht ‘niet terreurgerelateerd’ is. Een grote politiemacht en ook de National Guard kwamen ter plaatse.

Large police presence and two stretchers being brought out pic.twitter.com/EmidoLP0PT — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) April 2, 2021

De Amerikaanse congresleden zijn deze week met reces, maar in het gebouw waren wel enkele medewerkers en verslaggevers aanwezig. President Joe Biden was eerder vandaag naar Camp David in Maryland vertrokken.

Het Capitool werd begin januari nog bestormd door aanhangers van toenmalig president Donald Trump. Er vielen toen vijf doden. Daarna werden hoge hekwerken met prikkeldraad rond het gebouw opgetrokken. De voorbije weken werden die afgebouwd.