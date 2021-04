Nederland stopt tijdelijk vaccinatie met AstraZeneca van mensen onder de 60 jaar

Nederland stopt per direct met de vaccinatie met AstraZeneca van mensen onder de 60 jaar. Het gaat om een tijdelijke stop die vooralsnog duurt tot en met 7 april. Het ministerie van Volksgezondheid meldt dat vrijdag na overleg met het RIVM, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en de Gezondheidsraad.

Directe aanleiding voor de maatregel zijn vijf meldingen in Nederland van ernstige bijwerkingen bij vrouwen tussen de 25 en 65 jaar. Het gaat om ‘uitgebreide trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes’. Soortgelijke meldingen kwamen eerder ook uit andere EU-landen.

Eén van de vijf vrouwen is overleden. Binnen de tien dagen na haar inenting met het AstraZeneca-vaccin ontwikkelde ze een uitgebreide longembolie. Het Bijwerkingencentrum Lareb onderzoekt of er een verband is.

Nederland volgt met de maatregel Duitsland, Canada en Frankrijk. Tot nu toe volgde België steeds het advies van het EMA, dat voorlopig vindt dat de voordelen van AstraZeneca opwegen tegen de nadelen.