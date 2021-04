Lance Karslon ging met zijn tweejarige dochter naar het water kijken en zag de octopus in het ondiepe water. Het dier had hen in de gaten, en haalde uit. Later ging Karlson het water in om op zoek te gaan naar schelpen, toen hij een zweepslag voelde op zijn nek en rug. ‘Mijn duikbril werd troebel, het water modderig en ik was erg in de war’, zei Karlson aan Reuters. Hij rende naar het strand, waar hij zijn nek, arm en rug overgoot met cola. ‘Ik had geen azijn, maar cola werkte ook’, zei Karlson.