Twee Oxfam-medewerkers in Congo geschorst na beschuldigingen over seksueel wangedrag

De Britse ngo Oxfam heeft twee van zijn medewerkers in Congo geschorst. Dat gebeurt in het kader van een extern onderzoek naar onder meer pesterijen en seksueel wangedrag bij zijn missie in het Centraal-Afrikaanse land. De Britse krant The Times berichtte vrijdag over de feiten, en Oxfam bevestigt de schorsing.

In november vorig jaar werd een extern onderzoek opgestart naar de feiten in Congo, maar volgens The Times trokken klokkenluiders sinds 2015 herhaaldelijk aan de alarmbel over het wangedrag bij de Oxfam-missie in Congo.

Volgens de krant hebben 22 voormalige en huidige Oxfam-medewerkers in februari een tien pagina’s tellende brief aan de directie bezorgd, waarin ze uitgebreid ingaan op beschuldigingen van fraude, corruptie, seksuele intimidatie, machtsmisbruik en bedreigingen tegen elf mensen.

Nadat de krant hierover vragen begon te stellen, werden de twee medewerkers deze week geschorst, aldus The Times. De krant zegt dat ze op vraag van Oxfam de twee personen niet identificeert. Dat wel doen, zou de veiligheid van getuigen en overlevers in gevaar brengen.

‘We werken er hard aan om dit onderzoek op een rechtvaardige, veilige en efficiënte manier af te sluiten’, klinkt het in een persbericht van Oxfam. De hulporganisatie zegt verder de waakhond voor ngo’s, de Charity Commission for England and Wales, hierover geïnformeerd te houden.

De ngo kwam in 2018 ook al in opspraak vanwege seksueel misbruik in Haïti, na de verwoestende aardbeving daar in 2010. De naam van de Belg Roland Van Hauwermeiren kwam in deze zaak, en andere vergelijkbare verhalen, naar boven. Van Hauwermeiren werkte in dit verband niet voor de Belgische tak van de organisatie.

Vorig jaar kwam ook de wereldgezondheidsorganisatie WHO in opspraak. Meer dan 50 vrouwen beschuldigden hulpverleners - van de WHO, maar ook van vooraanstaande ngo’s aanwezig in het land - van seksuele uitbuiting en misbruik.