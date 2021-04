Mathieu van der Poel zit met vraagtekens voor Ronde van Vlaanderen: ‘Ik heb het gevoel dat het niet meer zo super gaat’

Mathieu van der Poel (26) kan zondag voor de tweede keer op rij de Ronde van Vlaanderen winnen. De dip woensdag in Dwars door Vlaanderen heeft geen sporen nagelaten maar toch voelt hij dat de vorm minder is. ‘Ik ben niet meer zo goed als in de Italiaanse koersen.’

Super in Strade Bianche (winst) en Tirreno Adriatico (twee ritzeges) en prima in Milaan-Sanremo (vijfde) en E3 Saxo Bank Classic (derde). Maar woensdag in dwars door Vlaanderen ging al heel vroeg het licht uit voor Mathieu van der Poel. Maar twee dagen voor de Ronde van Vlaanderen is hij die mindere wedstrijd al vergeten. ‘Ik heb daarna van veel renners gehoord dat die eerste warmte er heeft ingehakt’, vertelde hij vrijdagnamiddag tijdens een Zoomsessie. ‘25 graden is nu niet heet, maar het temperatuurverschil met de vorige dagen was groot. Dus ik maak mij daar echt geen zorgen in.’

Dalende lijn

Toch lijkt de vorm in dalende lijn. ‘Misschien wel’, bekent hij. ‘Ik heb het gevoel dat het niet meer zo super gaat. Ik had niet de beste basis toen ik aan het wegseizoen begon. Ik ben vrij snel begonnen na het WK wielrennen. De conditie was ook prima, dat bewees ik in de Strade Bianche en Tirreno. Maar ik moet toegeven dat het nu wat minder is dan in die Italiaanse koersen. Die hebben heel veel van mij gevraagd. Als je een paar keer heel diep gaat, zonder brede basis, heeft dat gevolgen voor de conditie. Maar we dachten wel dat ik de goede vorm kon rekken tot Parijs-Roubaix. Of het dan slim was om in de Tirreno zo’n aanval op te zetten? Ja, want ik heb toch gewonnen? Of Wout van Aert het beter heeft aangepakt? Misschien, dat zullen we zondag zien.’

Het vertrouwen lijkt minder groot, maar dat wil niet zeggen dat Van der Poel niet voor een tweede zege op rij gaat. ‘Het is de bedoeling dat ik meespeel voor de zege. Mocht dat niet het geval zijn moeten we wel kijken of we het in de toekomst niet anders moeten aanpakken.’

Wout van Aert lijkt zondag de te kloppen man. ‘Ja, dat denk ik ook. Hij, Julian Alaphilippe en ik zijn heel sterk begonnen aan het seizoen maar bij Julian en ik gaat het nu iets minder. Terwijl Wout zondag Gent-Wevelgem won. Maar dat wil niks zeggen. Wout moest in de E3 wel lossen op de Tiegemberg. Zondag start iedereen van nul en zal de beste altijd winnen. En ook Julian zal er wel staan hoor. Hij lijkt niet zo dominant als vorig jaar, maar hij zal heel goed zijn. Net als zijn team. Sybar is er wel niet bij, dat is een tegenslag voor Deceuninck-Quick-Step want hij was in supervorm en kan als de beste over die korte hellingen. Maar aan hun aanvallende tactiek zal dat niks veranderen, ze hebben nog ijzers in het vuur.’