Brazilië is momenteel goed voor een kwart van de dagelijkse coronadoden wereldwijd en het stadhuis van São Paulo registreerde deze week een recordaantal begrafenissen. Grafdelvers kunnen het begraven van alle doden niet bolwerken. Oude graven worden nu versneld leeg geruimd en nabestaanden moeten ook ’s nachts begrafenissen bijwonen.

Hoe ziet het dagelijkse leven met corona eruit in Brazilië? Bekijk in onderstaande video’s de getuigenis van een Belgische leerkracht in São Paulo.