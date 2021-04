Stad Antwerpen vraagt curator beslag te leggen op vastgoed El Kaouakibi

Stad Antwerpen heeft aan de curator van het failliete JJ House gevraagd om beslag te leggen op het vastgoed van Sihame El Kaouakibi, nadat bij VTM Nieuws berichten binnenliepen over de mogelijke verkoop van huizen en gronden. El Kaouakibi kwam in opspraak voor mogelijke fraude met facturen.

Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi zou de voorbije vijf jaar voor bijna 2,5 miljoen euro aan vastgoed hebben gekocht, volgens VTM. Het zou gaan om twee huizen in Antwerpen, in de Hazelarenstraat en Coebergerstraat, een villa in de Hovestraat in Edegem en twee aanpalende bouwgronden. Berichten dat ze die eigendommen van de hand wou doen, alarmeerden de stad Antwerpen, omdat El Kaouakibi van de stad honderden duizenden euro’s aan subsidies kreeg voor haar dans- en coachingsproject voor sociaal kwetsbare jongeren Let’s Go Urban. De door het gerecht aangestelde bewindvoersters bij LGU schetste deze week een vernietigend beeld van het financiële management, en sprak van ‘georganiseerd bedrog’.

De stad neemt nu een juridisch-preventieve maatregel om zich bij de curator als mogelijke schuldeiser te melden. Op die manier hoopt de stad, als er een proces en vonnis zou volgen waaruit blijkt dat El Kaouakibi schuldig is, dat het nog geld terugziet.

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) reageert bij VTM Nieuws: ‘De stadsontvanger heeft een formeel schrijven gericht aan de curator van JJ House met de vraag om bewarende maatregelen te nemen naar het vermogen van El Kaouakibi om in voorkomend geval gelden te kunnen recupereren.’

Binnen het schepencollege valt te horen dat de maatregel louter preventief is. De stad werkt momenteel aan een audit die wellicht de tweede week van de paasvakantie klaar is. Met de dag zit burgemeester Bart De Wever (N-VA) meer verveeld met het dossier. Onder zijn burgemeesterschap en met de aansporing van schepen Nabila Ait Daoud (Jeugd) en Koen Kennis (Financiën) werd de portefeuille sedert 2016 opgetrokken om de dagelijkse werking van Let’s Go Urban te financieren maar ook om hen de concessie (inclusief een budget) te geven voor een vaste stek op het Kiel. Er rijzen vragen over de controle die de stad gedurende heel die tijd hield op de financiën van de organisatie. De vraag om bezwarend beslag te leggen moet worden gezien als een poging om de aandacht hiervan wat af te leiden en de bezorgdheid van de burgemeester te benadrukken.

Bart De Wever (N-VA) beloofde dinsdag de gemeenteraad ‘de hardst mogelijke gevolgen’ als Let’s Go Urban fraude heeft gepleegd met stedelijke subsidies.