Eden Hazard traint opnieuw mee met de groep bij Real

Eden Hazard heeft bij de Spaanse landskampioen Real Madrid opnieuw aangesloten op de groepstraining, zo blijkt vrijdag uit trainingsbeelden van Real.

De dertigjarige Hazard viel bijna drie weken geleden uit met een kwetsuur aan de rechterlendenspier, die de verbinding vormt tussen het dijbeen en de wervelkolom. Een operatie leek onafwendbaar, maar uiteindelijk werd er gekozen voor een rustperiode. Daardoor miste Hazard onder meer het drieluik met de Rode Duivels.

De terugkeer van de Madrileense recordaankoop op training komt er een pak sneller dan verwacht. Volgens de Madrileense huiskrant Marca wordt er zelfs gemikt op de clash met Liverpool, komende week dinsdag in de Champions League. Zinédine Zidane wil er echter geen datum opplakken. ‘We gaan op de eerste plaats niet forceren’, vertelde de Real-coach vrijdag tijdens het persmoment. ‘We hebben geen plan met hem en we zullen wel zien wanneer hij helemaal terug fit is. Dat kan over drie dagen zijn, maar als dat tien dagen duurt, is dat ook aanvaardbaar voor ons. Wij zijn nu vooral blij dat het beter gaat met hem.’

Door blessureleed en een besmetting met het coronavirus speelde Hazard dit seizoen nog maar veertien wedstrijden. In 646 minuten vond hij drie keer de weg naar de netten: twee doelpunten in La Liga en eentje in de Champions League. Ook het vorige seizoen zag hij grotendeels in het water vallen door meerdere blessures.

Naast de terugkeer van Hazard had Real nog meer goed nieuws te melden. De Duitse draaischijf Toni Kroos keerde eveneens terug uit blessure.