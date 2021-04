Zdenek Stybar past voor Ronde van Vlaanderen na hartritmestoornis

Zdenek Stybar (35) komt zondag niet in actie in de Ronde van Vlaanderen. De Tsjech onderging woensdag een operatie vanwege een hartritmestoornis, die aan het licht kwam nadat hij zich vorige week zondag onwel voelde na Gent-Wevelgem. Dat heeft Deceuninck-Quick Step vrijdag bekendgemaakt.

Stybar onderging bijkomende onderzoeken in Brussel, bij hartexpert Pedro Brugada die hem ook opereerde. Hij kreeg de toestemming om opnieuw te trainen, maar een wedstrijd komt te vroeg voor de gewezen wereldkampioen veldrijden. Hij zal enkele dagen vrij nemen om bij zijn familie te zijn.

‘Ik ben natuurlijk erg teleurgesteld dat ik de Ronde moet missen’, aldus Stybar. ‘Ik heb de opbouw ernaar gevolgd en voelde het enthousiasme en de passie tijdens deze koersperiode. Met de E3, Gent-Wevelgem, Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Het is mijn favoriete periode van het seizoen. Ik was goed aan het training en voelde dat mijn vorm de beste was sinds een lange tijd.’

Stybar zegt zich gelukkig te prijzen dat er slechts ‘een kleine ingreep’ nodig was. ‘Ik ben dankbaar dat het is opgelost’, klinkt het. ‘Met het oog op de rest van het seizoen, maar ook met het oog op mijn gezondheid. Na een groots onderzoek bleek het niet om een serieus probleem te gaan. Ik ga nu een paar dagen ontspannen met mijn zoon en vrouw, om daarna opnieuw te gaan trainen.’

De 35-jarige Tsjech reed dit seizoen een knappe E3 Saxo Bank Classic, waarin hij vijfde werd.