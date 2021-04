Stijgende cijfers zetten Duits experiment onder druk

In de Duitse universiteitsstad Tübingen kun je met een negatieve coronatest naar de cinema of zelfs de biergarten. Het proefproject ‘eerst testen, dan shoppen’ loopt tot eind april.

De zuid-Duitse stad Tübingen leent haar decor voor een speciaal proefproject. Net zoals in Nederland ‘coronaproof testfestivals’ georganiseerd worden, proberen de Duitsers gecontroleerd het normale leven te hervatten. Bezoekers die negatief testen, kunnen sinds 16 maart met een dagticket de stad betreden. Het doel is nagaan of gratis sneltests en mondmaskers de besmettingen blijvend beperken.

Dat leverde unieke beelden op: in de zon genieten honderden bezoekers op een terrasje van een fris aperitief. Zorgeloos flaneren mensen langs de winkels. De aantrekkingskracht bleek zo groot, dat Duitsers van overal te lande naar Tübingen trokken. Intussen is de toegang voor gasten buiten de stad niet meer mogelijk. Dat moet de overrompeling die in het paasweekend verwacht wordt, beperken.

Een fris aperitiefje drinken op een terras is mogelijk in Tübingen. Foto: afp

Maar het ‘model van Tübingen’ komt onder druk te staan. De afgelopen dagen zijn de besmettingscijfers bijna verdubbeld. Kanselier Angela Merkel vindt de derde golf geen uitgelezen moment om risico’s te nemen. Ook gezondheids­expert Karl Lauterbach (SPD) vindt het tijd om aan de noodrem te trekken en het experiment stop te zetten.

Burgemeester Boris Palmer (Grüne) verdedigt zijn plan: ‘Je kunt onze cijfers niet met die van het nationale gemiddelde vergelijken. We voeren veel meer tests uit, dus vinden we ook meer positieve gevallen. Van de 30.000 bezoekers die hier waren, zijn er nog maar 75 positief getest’, zei Palmer aan taz. ‘Die gevallen waren zonder onze tests niet ontdekt’, maakt hij zich sterk.